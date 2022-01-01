Фрагмент нового релиза ORIANTHI

ORIANTHI 15 июля на CD/DVD и Blu-ray выпустит новый концертный релиз "Live From Hollywood", в основу которого легла запись выступления восьмого января 2022 года в Bourbon Room, Hollywood, Калифорния.
Трек-лист:
01. Contagious
02. Sinners Hymn
03. Heaven In This Hell
04. Think Like A Man
05. You Don't Wanna Know
06. What's It Gonna Be
07. Courage
08. Blow
09. Impulsive
10. Blues Won't Leave Me Alone
11. According To You
12. How Do You Sleep
Фрагмент из этого релиза, "Sinners Hymn", доступен ниже.
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