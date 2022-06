сегодня



Фрагмент нового релиза ORIANTHI



ORIANTHI 15 июля на CD/DVD и Blu-ray выпустит новый концертный релиз "Live From Hollywood", в основу которого легла запись выступления восьмого января 2022 года в Bourbon Room, Hollywood, Калифорния.



Трек-лист:



01. Contagious

02. Sinners Hymn

03. Heaven In This Hell

04. Think Like A Man

05. You Don't Wanna Know

06. What's It Gonna Be

07. Courage

08. Blow

09. Impulsive

10. Blues Won't Leave Me Alone

11. According To You

12. How Do You Sleep



Фрагмент из этого релиза, "Sinners Hymn", доступен ниже. http://www.orianthi.com







