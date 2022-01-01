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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Orianthi

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Новое видео ORIANTHI



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"Where Did Your Heart Go", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rock Candy", выходящего 14 октября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Illuminate (Part I)
02. Light It Up
03. Fire Together
04. Where Did Your Heart Go
05. Red Light
06. Void
07. Burning
08. Living Is Like Dying Without You
09. Witches & The Devil
10. Getting To Me
11. Illuminate (Part II)




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