сегодня



Новое видео ORIANTHI



"Where Did Your Heart Go", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rock Candy", выходящего 14 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Illuminate (Part I)

02. Light It Up

03. Fire Together

04. Where Did Your Heart Go

05. Red Light

06. Void

07. Burning

08. Living Is Like Dying Without You

09. Witches & The Devil

10. Getting To Me

11. Illuminate (Part II) http://www.orianthi.com







+0 -0



просмотров: 126