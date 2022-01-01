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ORIANTHI о возможном возращении в группу ALICE COOPER



ORIANTHI прокомментировала возможность возвращения в состав группы ALICE COOPER:



«Не так давно Alice обратился ко мне с предложением присоединиться к нему на нескольких фестивалях в Европе. Не знаю, наверное, Nita не смогла приехать, у нее были какие-то дела. Потом она все таки смогла, однако я собиралась сесть на самолет и помчаться туда, чтобы выступить вместе с ним. С Alice всегда есть возможность, ведь мы одна семья. Я очень люблю его, я люблю Sheryl (Cooper), я люблю всю группу; они мои братья. В любое время, например, когда речь заходит о гостевом участии с Alice, я обязательно приду, потому что я люблю группу, и это очень весело. Я артистка — у меня тоже есть своя карьера, на которой я очень хочу сосредоточиться со своими записями и тем, что я делаю — но в любое время, когда Alice позовет меня, я буду там. На сто процентов. И если он захочет, чтобы я присоединилась к нему в будущем для участия в шоу, то я готова.



Я получила много сообщений, когда Nita ушла: "Ты собираешься заняться этим?". Мой телефон буквально разрывался от звонков, а я отвечала: "Не знаю. Это было бы круто... Есть так много вещей, которые связаны с подобными вопросами; что подходит для Alice, то подойдет и мне. С приходом Kane, у него появился тот металлический стержень, который был у Nita. Она играет по-другому, чем я, и это совсем другая энергия. Я привношу больше блюз-роковых вибраций в его вещи. Это было увлекательно, очень интересно, однако у нас совсем разные характеры».







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