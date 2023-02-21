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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Orianthi

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TRACII GUNS — об отношениях ORIANTHI



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TRACII GUNS решил рассказать об отношениях с ORIANTHI, опубликовав следующее сообщение:

«Хаос 2022 года. Развод, 43 визита к психотерапевту, 5 поездок туда и обратно между Лос-Анджелесом и Орхусом, запись двух альбомов, две недели на двух Kiss Kruises, воссоединение со старыми друзьями и вещи, которые заставили бы Сатану покраснеть. Поддерживал отношения с моими двумя мальчиками, которые живут в 5 500 милях друг от друга. Сыграл концерт в туалете. Пытался быть сильным лидером своей группы, путешествуя в автобусе в течение 9 недель, а затем развлекал публику вечер за вечером, когда некоторые дни были настолько напряжёнными, что я не знаю, как я справился с некоторыми из этих задач, но я справился.

У меня есть несколько очень близких датских и американских друзей, которые оказали мне огромную поддержку и выслушали меня много раз. Эти люди знают, о ком я, и они никогда не догадаются, как сильно я их люблю и ценю.

Ближе к концу года я действительно начал снова чувствовать себя нормально. Итак, начав ощущать себя нормально, я начал разговаривать с Ори перед Днём благодарения, и она сразу же заболела ковидом, так что мы не смогли встретиться лично, а после этого наши графики были просто сумасшедшими, поэтому мы разговаривали только очень недолго и в основном просто поддерживали связь.

Я полетел в Данию на Рождество со своим младшим сыном Оле, и это время с ним позволило исчезнуть всему тому дерьму, что было у меня в голове, и мы весело провели время и смеялись вместе. В общем, к 1 января я заключил с собой сделку, что мне нужно притормозить, бл$$ь, и наслаждаться свободой быть бодрым и независимым, и позволить природе определять 2023 год. В тот день я также решил, что мы с Ори будем просто хорошими друзьями, что я не буду добиваться от неё каких-либо отношений, а просто буду двигаться вперёд и стараться делать жизнь менее сложной. Некоторые люди говорят, что строить подобные планы — это лишь насмешить богов, ведь всё предопределено, а мы об этом просто не знаем.

Итак, мы с Ори встретились вскоре после того, как я уже принял решение, что ничего не получится, и ой — чпок — ошибся. Внезапно в моей жизни появился самый добрый, сочувствующий и любящий человек. Напомнив мне, что все мы просто люди и нуждаемся в любви. А ещё она играет на гитаре и поёт "ла-ла-ла". Сексуальная мама #getwhatyoudeserve Чёрт, ты хороша @iamorianthi!»




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21 фев 2023
D
DrunkEagle86
Чпок! Хихихи!!!

просмотров: 341

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