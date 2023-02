сегодня



TRACII GUNS — об отношениях ORIANTHI



TRACII GUNS решил рассказать об отношениях с ORIANTHI, опубликовав следующее сообщение:



«Хаос 2022 года. Развод, 43 визита к психотерапевту, 5 поездок туда и обратно между Лос-Анджелесом и Орхусом, запись двух альбомов, две недели на двух Kiss Kruises, воссоединение со старыми друзьями и вещи, которые заставили бы Сатану покраснеть. Поддерживал отношения с моими двумя мальчиками, которые живут в 5 500 милях друг от друга. Сыграл концерт в туалете. Пытался быть сильным лидером своей группы, путешествуя в автобусе в течение 9 недель, а затем развлекал публику вечер за вечером, когда некоторые дни были настолько напряжёнными, что я не знаю, как я справился с некоторыми из этих задач, но я справился.



У меня есть несколько очень близких датских и американских друзей, которые оказали мне огромную поддержку и выслушали меня много раз. Эти люди знают, о ком я, и они никогда не догадаются, как сильно я их люблю и ценю.



Ближе к концу года я действительно начал снова чувствовать себя нормально. Итак, начав ощущать себя нормально, я начал разговаривать с Ори перед Днём благодарения, и она сразу же заболела ковидом, так что мы не смогли встретиться лично, а после этого наши графики были просто сумасшедшими, поэтому мы разговаривали только очень недолго и в основном просто поддерживали связь.



Я полетел в Данию на Рождество со своим младшим сыном Оле, и это время с ним позволило исчезнуть всему тому дерьму, что было у меня в голове, и мы весело провели время и смеялись вместе. В общем, к 1 января я заключил с собой сделку, что мне нужно притормозить, бл$$ь, и наслаждаться свободой быть бодрым и независимым, и позволить природе определять 2023 год. В тот день я также решил, что мы с Ори будем просто хорошими друзьями, что я не буду добиваться от неё каких-либо отношений, а просто буду двигаться вперёд и стараться делать жизнь менее сложной. Некоторые люди говорят, что строить подобные планы — это лишь насмешить богов, ведь всё предопределено, а мы об этом просто не знаем.



Итак, мы с Ори встретились вскоре после того, как я уже принял решение, что ничего не получится, и ой — чпок — ошибся. Внезапно в моей жизни появился самый добрый, сочувствующий и любящий человек. Напомнив мне, что все мы просто люди и нуждаемся в любви. А ещё она играет на гитаре и поёт "ла-ла-ла". Сексуальная мама #getwhatyoudeserve Чёрт, ты хороша @iamorianthi!»





