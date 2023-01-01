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ORIANTHI завершает работу над альбомом



ORIANTHI в интервью FOX17 Rock & Review подтвердила, что завершает работу над новым альбомом:



«Bs начали запись какое-то время назад. Я то и дело возвращаюсь к работе, просто заканчивая сведение и добавляя песни. На новой пластинке будет много совместных работ, [что] очень интересно. На ней есть несколько очень классных гостей».



Что касается музыкального направления ее новой музыки, Orianthi сказала:



«[Это] больше похоже на блюз/рок».



Что касается возможной даты выхода ее нового альбома, она ответила:



«Это точно будет в этом году. Сейчас я много работаю в студии над несколькими песнями, которые я добавлю в альбом, а затем сведу его и подготовлю к выходу. Я очень рада!»









Thank you , the new album coming out this year is definitely bit more blues / rock .. recorded it at sunset sound . Strong possibly in the future IвЂ™ll make a completely blues record . I just love a lot of different styles рџ’њвњЊрџЏ» https://t.co/s7336pfejh





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