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ORIANTHI — о работе с Майклом Джексоном



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ORIANTHI в рамках недавнего интервью рассказала о том, как проходили её репетиции с Майклом Джексоном, который планировал дать 50 концертов на О2 Arena в Лондоне с 13 июля 2009 года по шестое марта 2010 года, но неожиданно для всех скончался в июне 2009 года.

Вы репетировали для этого тура, который, увы, не состоялся. Что Майкл делал для него, были ли какие-то сюрпризы, которых вы ранее не видели?

«О, там было множество сюрпризов. Конечно, мы все подписывали бумаги о неразглашении, и я не знаю, действует ли это всё ещё, и могу ли я в принципе говорить что-то на этот счёт даже сейчас. Но там было много всего потрясающего. Это должно было стать одним из величайших шоу на Земле. Уверена в этом».

Чему вы научились, работая с Майклом, профессионалом такого уровня?

«Очень многому. Я даже не могу точно... Я очень многому там научилась. Для меня было настоящей честью приглашение в команду, и я невероятно благодарна за то время, что провела с ним, потому что он подталкивал всех к лучшему. Он говорил нам, как выйти на свет и подняться выше. Он мог сказать мне, как достичь лучшего, продолжать и стать лучшим исполнителем, чем ты можешь думать. Он был скрупулёзен во всём, начиная с танцев и заканчивая звуком. У него была фотографическая память каждого фрагмента каждого трека. Работать с ним было просто невероятно!»

ORIANTHI On Working With MICHAEL JACKSON -



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