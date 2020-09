сегодня



Новое видео ORIANTHI



"Sinners Hymn", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "O", выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl:



01. Contagious



02. Sinners Hymn



03. Rescue Me



04. Blow



05. Sorry



06. Crawling Out Of The Dark



07. Impulsive



08. Streams Of Consciousness



09. Company



10. Moonwalker



















( 1 ) просмотров: 373