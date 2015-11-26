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Новое видео ORIANTHI



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"Sinners Hymn", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "O", выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl:

01. Contagious

02. Sinners Hymn

03. Rescue Me

04. Blow

05. Sorry

06. Crawling Out Of The Dark

07. Impulsive

08. Streams Of Consciousness

09. Company

10. Moonwalker

ORIANTHI Releases New Single,








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

berzer


2 сен 2020, 11:32		как проститутка с гитарой...


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