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ORIANTHI об образе жизни и работе с ALICE COOPER



ORIANTHI недавно была гостьей программы "Side Jams With Bryan Reesman", в рамках которой обсудила свой образ жизни и многое другое. Небольшие выдержки доступны ниже.



О семейных церемониях во время учёбы в Австралии:



«Моя бабушка всегда много готовила. Мои родители много работали, так что мама готовила на выходных и готовила столько, сколько могла, потому что приезжала домой раньше. Но это было время от времени, и я возвращалась домой из школы и зависала с бабушкой. Она учила меня готовить греческие блюда и разные вещи, а потом мама тоже учила меня. Так что это было объединение, мы все собирались, особенно по выходным, просто сидели за большим длинным столом со всеми присутствующими, встречались с тётушками, дядями, кузенами, друзьями, и находились в настоящей атмосфере единения. Просто наслаждаясь едой вместе, ведя приятные беседы, просто общались, веселились и обменивались впечатлениями. Я думаю, что сегодня это утеряно, потому что у каждого из нас есть свои телефоны, которые всегда с нами, и разные вещи отвлекают [нас]. Мне нравится выключать телефон то тут, то там, а люди меня раздражают. "Почему ты не отвечаешь?" Мне нужно отключиться. Ты должна быть рядом».



Об изменении её диеты и фальшивой дружбе:



«Раньше я каждый вечер ела в KFC и McDonald's после выступления в кавер-группе. Когда я бросила школу в 15 лет, я играла в австралийских пабах до 3 утра, ну а что тогда открыто — McDonald's был открыт, верно? Так что ты мог пойти туда или в KFC. У меня даже была фритюрница. Мама купила мне такую на день рождения. Раньше я всё жарила во фритюре, я была просто сумасшедшей на этот счёт. Наверное, у меня был хороший метаболизм, ведь я всё это ела и пила бурбон. Это было ужасно. Мой образ жизни был ужасен, а потом я решила полностью стать веганом, когда мне было 19 или 20 лет. Я снова изменилась и снова начала есть курицу, и я перестала пить. Я была просто помешана на здоровье, а потом снова начала пить Мартини, когда мне было 24 или 25 лет, когда я встретилась с Дейвом Стюартом. Это было очень смешно. Мы ужинали со Стиви Уандером, Тиной МакБрайд, Крисом Кристофферсоном... Мы все сидели за ужином, и у них был Мартини. Я такая: "Ну и мне один". О Боже, после этого Мартини стал для меня как джем — я основательного на него подсела. Я до сих пор иногда его пью, мне нравится.



Я просто снова зациклилась на том, чтобы много пить, а потом после шоу ты просто чувствуешь себя дерьмово. Ты просто подсаживаешься на эту штуку: "Мы играли на шоу. Давайте всё отпразднуем и потусуемся". Особенно тур ALICE COOPER, ну а затем уже сама, с друзьями. Когда ты возвращаешься домой из тура, вечеринка не останавливается. Вечеринка на самом деле становится масштабнее, верно? Потому что люди знают, что ты заработал кучу денег, ты дома.



У меня была потрясающая квартира прямо в Западном Голливуде. Она была центральным местом для вечеринки. Приходи к Орай — там были еда, напитки, гитары, музыка, всё. Для меня это была бесконечная вечеринка в течение долгого времени, а потом я просто измоталась. Потому что многие люди тоже приходили туда не по тем причинам. Одна из моих гитар оказалась повреждённой, квартиру тоже неслабо увозили, многое было разбито. На самом деле это было ужасно. Это не круто».



О том, как она сменила выпивку на каннабидиол:



«Я просто воздерживаюсь от выпивки как можно больше. Честно говоря, я больше увлекаюсь съедобными продуктами и прочим подобным. Каннабидиол изменил мою жизнь. Он избавил меня от мигреней, избавил от проблем со сном, от множества вещей. И люди смотрят на это свысока. Я не курю, когда просыпаюсь, или что-то в этом роде. Но чтобы заснуть, я беру эти жвачки, в которых есть каннабидиол. Я не делаю этого перед деловыми звонками или выступлениями. Некоторые люди могут это делать, и это здорово. Я никого не осуждаю. Это странно. Типа, никто не умер от травы. Люди умирали от выпивки, люди умирали от курения сигарет. Но есть одна вещь, которая с этим связана. Вообще-то всё это странно. Я нахожу это очень странным».



Её мысли о работе в группе ALICE COOPER:



«ALICE — один из самых честных людей, которых я когда-либо встречала в этой индустрии, потому что он прошёл через всё это. В какой-то момент он был в психиатрической клинике и пережил много безумных взлётов и падений. Но он невероятный, просто невероятный человек и невероятный артист. Ты получаешь 110 %, он в одном и том же настроении каждый день. Он взял своё дерьмо, собрал воедино, и больше не дает ему выхода вот уже сколько лет. Его семья потрясающая, группа потрясающая. Я провела самое удивительное время с ним и остальными. Он настоящий профессионал. Он поощрял меня быть лучше, чем я могу быть, и просто делал так, что я становилась всё лучше и лучше».













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