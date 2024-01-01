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SLAYER вернулись!
75
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак...
48
Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
26
AMORPHIS начнут запись в конце года
22
Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах
20
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SLAYER вернулись!
75
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак...
48
Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
26
AMORPHIS начнут запись в конце года
22
все новости группы
Orianthi
США
Rock
Pop Rock
http://www.orianthi.com
Myspace:
http://www.myspace.com/orianthi
VK.com:
https://www.instagram.com/iamorianthi/
Facebook:
https://www.facebook.com/Orianthi/
26 фев 2024
:
Новое видео ORIANTHI
3 фев 2024
:
Новый сингл ORIANTHI выйдет зимой
17 авг 2023
:
Коллекция украшений от ORIANTHI
21 фев 2023
:
TRACII GUNS — об отношениях ORIANTHI
6 янв 2023
:
ORIANTHI завершает работу над альбомом
14 окт 2022
:
Новое видео ORIANTHI
7 сен 2022
:
Новая песня ORIANTHI
28 июл 2022
:
Новое видео ORIANTHI
25 июл 2022
:
ORIANTHI о возможном возращении в группу ALICE COOPER
19 июл 2022
:
Фрагмент нового релиза ORIANTHI
14 июн 2022
:
Фрагмент нового релиза ORIANTHI
12 май 2022
:
Концертный релиз ORIANTHI выйдет летом
23 дек 2021
:
ORIANTHI снимет концерт
8 июн 2021
:
Стрим от ORIANTHI
25 дек 2020
:
ORIANTHI об образе жизни и работе с ALICE COOPER
24 ноя 2020
:
Новое видео ORIANTHI
13 окт 2020
:
ORIANTHI — о слухах, что Принс пытался «украсть» её у ALICE'а COOPER'а
10 окт 2020
:
ORIANTHI — о работе с Майклом Джексоном
5 окт 2020
:
Новое видео ORIANTHI
2 сен 2020
:
Новое видео ORIANTHI
10 авг 2020
:
ORIANTHI выпустит новый альбом осенью
29 апр 2020
:
ORIANTHI завершила работу над альбоом
19 янв 2017
:
Новая песня ORIANTHI
4 сен 2013
:
Новая песня ORIANTHI и вокалиста AEROSMITH
23 июл 2013
:
ORIANTHI исполнила кавер-версию JIMI HENDRIX
22 июн 2013
:
Новое видео ORIANTHI
5 фев 2013
:
Две новые песни ORIANTHI
29 янв 2013
:
Новый альбом ORIANTHI выйдет в марте
4 ноя 2010
:
Вокалистка FLYLEAF в новом видео ORIANTHI
сегодня
Новое видео ORIANTHI
"First Time Blues" Featuring JOE BONAMASSA, новое видео ORIANTHI, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет