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*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 22
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Orianthi

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26 фев 2024 : 		 Новое видео ORIANTHI

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13 окт 2020 : 		 ORIANTHI — о слухах, что Принс пытался «украсть» её у ALICE'а COOPER'а

10 окт 2020 : 		 ORIANTHI — о работе с Майклом Джексоном

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Новое видео ORIANTHI



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"First Time Blues" Featuring JOE BONAMASSA, новое видео ORIANTHI, доступно для просмотра ниже.




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