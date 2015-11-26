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Orianthi

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ORIANTHI выпустит новый альбом осенью



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ORIANTHI подписала контракт с лейблом Frontiers Music Srl. и готовится выпустить первый за последние семь лет полноформатный альбом этой осенью:

«Я пребываю в глубоком волнении по поводу новой главы, которую открываю с Frontiers! Их энтузиазм и неравнодушие по отношению к музыке напомнили мне о том, почему мне самой нравится творить. Жду с нетерпением выпуска своего альбома на этом лейбле!»

Президент Frontiers Serafino Perugino сказал:

«Подисать контракт с Orianthi — большая честь для нас! Как только мы узнали, что она работает над новым материалом, то поняли, что нам нужно вступать в дело. Она сейчас на виду и является значительным талантом на сегодняшней рок-сцене, поэтому мы жаждем представить её творчество поклонникам и всему миру».

Помимо нового альбома ORIANTHI выпустит именную акустическую гитару в партнёрстве с Gibson Guitars.

ORIANTHI Signs With Frontiers Music Srl; First New Studio Album In Seven Years Due This Fall



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