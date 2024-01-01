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*Âîçâðàùåíèå THE KOVENANT 28
*RICHARD PATRICK: «Ò-1000 î÷åíü âåðóþùèé, à ÿ àòåèñò» 25
*Ãèòàðèñò DREAM THEATER: «Î÷åíü çäîðîâî, ÷òî Mike âåðíóëñÿ â ... 21
*Íîâîå âèäåî THE HALO EFFECT 16
*Âîêàëèñò HELMET: «Òðàìïà íå èíòåðåñóåò íè ýòà ñòðàíà, íè åå ... 15
*Ëèäåð THERION î ïëàíàõ íà áóäóùåå 14
*IHSAHN: «Ñìûñëà â íîâîì àëüáîìå EMPEROR íåò» 11
*ROB ZOMBIE íàøåë áàñèñòà 11
*Âèäåî ñ òåêñòîì îò TALISMAN 10
*Íîâàÿ ïåñíÿ MASTERPLAN 10
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Orianthi

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3 ôåâ 2024 : 		 Íîâûé ñèíãë ORIANTHI âûéäåò çèìîé

17 àâã 2023 : 		 Êîëëåêöèÿ óêðàøåíèé îò ORIANTHI

21 ôåâ 2023 : 		 TRACII GUNS — îá îòíîøåíèÿõ ORIANTHI

6 ÿíâ 2023 : 		 ORIANTHI çàâåðøàåò ðàáîòó íàä àëüáîìîì

14 îêò 2022 : 		 Íîâîå âèäåî ORIANTHI

7 ñåí 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ORIANTHI

28 èþë 2022 : 		 Íîâîå âèäåî ORIANTHI

25 èþë 2022 : 		 ORIANTHI î âîçìîæíîì âîçðàùåíèè â ãðóïïó ALICE COOPER

19 èþë 2022 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî ðåëèçà ORIANTHI

14 èþí 2022 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî ðåëèçà ORIANTHI

12 ìàé 2022 : 		 Êîíöåðòíûé ðåëèç ORIANTHI âûéäåò ëåòîì

23 äåê 2021 : 		 ORIANTHI ñíèìåò êîíöåðò

8 èþí 2021 : 		 Ñòðèì îò ORIANTHI

25 äåê 2020 : 		 ORIANTHI îá îáðàçå æèçíè è ðàáîòå ñ ALICE COOPER

24 íîÿ 2020 : 		 Íîâîå âèäåî ORIANTHI

13 îêò 2020 : 		 ORIANTHI — î ñëóõàõ, ÷òî Ïðèíñ ïûòàëñÿ «óêðàñòü» å¸ ó ALICE'à COOPER'à

10 îêò 2020 : 		 ORIANTHI — î ðàáîòå ñ Ìàéêëîì Äæåêñîíîì

5 îêò 2020 : 		 Íîâîå âèäåî ORIANTHI

2 ñåí 2020 : 		 Íîâîå âèäåî ORIANTHI

10 àâã 2020 : 		 ORIANTHI âûïóñòèò íîâûé àëüáîì îñåíüþ

29 àïð 2020 : 		 ORIANTHI çàâåðøèëà ðàáîòó íàä àëüáîîì

19 ÿíâ 2017 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ORIANTHI

4 ñåí 2013 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ORIANTHI è âîêàëèñòà AEROSMITH

23 èþë 2013 : 		 ORIANTHI èñïîëíèëà êàâåð-âåðñèþ JIMI HENDRIX

22 èþí 2013 : 		 Íîâîå âèäåî ORIANTHI

5 ôåâ 2013 : 		 Äâå íîâûå ïåñíè ORIANTHI
Ïîêàçàòü äàëåå
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|||| 3 ôåâ 2024

Íîâûé ñèíãë ORIANTHI âûéäåò çèìîé



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ORIANTHI çàêëþ÷èëà êîíòðàêò ñ ëåéáëîì Woodward Avenue Records, íà êîòîðîì 23 ôåâðàëÿ âûéäåò ñèíãë "First Time Blues", çàïèñàííûé â ñòóäèè Robby Krieger's Love Street Sound.

Pre save my new single first time blues !! Feat awesome @JBONAMASSA over here https://t.co/6wfCKp0NDD out February 23 âœ¨âœ¨ðŸŽ¸ pic.twitter.com/l3SCucGjTC



No lack of guitar solos on this new track ðŸ˜‡ head over to https://t.co/6wfCKp0NDD to pre save my new single !!! Feat badass Joe Bonamassa @woodwardavenuerecords ðŸŽž @alexy.film pic.twitter.com/a1vc3afkkf



PRE-ORDER NOW! @Orianthi new single ðŸŽµ https://t.co/mgUIDOMQU6






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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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