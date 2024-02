Íîâûé ñèíãë ORIANTHI âûéäåò çèìîé

3 фев 2024



Ќовый сингл ORIANTHI выйдет зимой



ORIANTHI заключила контракт с лейблом Woodward Avenue Records, на котором 23 феврал€ выйдет сингл "First Time Blues", записанный в студии Robby Krieger's Love Street Sound.









Pre save my new single first time blues !! Feat awesome @JBONAMASSA over here https://t.co/6wfCKp0NDD out February 23 вЬ®вЬ®рЯОЄ pic.twitter.com/l3SCucGjTC







No lack of guitar solos on this new track рЯШЗ head over to https://t.co/6wfCKp0NDD to pre save my new single !!! Feat badass Joe Bonamassa @woodwardavenuerecords рЯОЮ @alexy .film pic.twitter.com/a1vc3afkkf







PRE-ORDER NOW! @Orianthi new single рЯОµ https://t.co/mgUIDOMQU6





+0 -0



просмотров: 145