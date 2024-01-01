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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Âîçâðàùåíèå THE KOVENANT
28
RICHARD PATRICK: «Ò-1000 î÷åíü âåðóþùèé, à ÿ àòåèñò»
25
Ãèòàðèñò DREAM THEATER: «Î÷åíü çäîðîâî, ÷òî Mike âåðíóëñÿ â ...
21
Íîâîå âèäåî THE HALO EFFECT
16
Âîêàëèñò HELMET: «Òðàìïà íå èíòåðåñóåò íè ýòà ñòðàíà, íè åå ...
15
Ëèäåð THERION î ïëàíàõ íà áóäóùåå
14
IHSAHN: «Ñìûñëà â íîâîì àëüáîìå EMPEROR íåò»
11
ROB ZOMBIE íàøåë áàñèñòà
11
Âèäåî ñ òåêñòîì îò TALISMAN
10
Íîâàÿ ïåñíÿ MASTERPLAN
10
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
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Country
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J
Jazz
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Speed
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Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
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Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
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Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
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Âîçâðàùåíèå THE KOVENANT
28
RICHARD PATRICK: «Ò-1000 î÷åíü âåðóþùèé, à ÿ àòåèñò»
25
Ãèòàðèñò DREAM THEATER: «Î÷åíü çäîðîâî, ÷òî Mike âåðíóëñÿ â ...
21
Íîâîå âèäåî THE HALO EFFECT
16
Âîêàëèñò HELMET: «Òðàìïà íå èíòåðåñóåò íè ýòà ñòðàíà, íè åå ...
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âñå íîâîñòè ãðóïïû
Orianthi
ÑØÀ
Rock
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http://www.orianthi.com
Myspace:
http://www.myspace.com/orianthi
VK.com:
https://www.instagram.com/iamorianthi/
Facebook:
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3 ôåâ 2024
:
Íîâûé ñèíãë ORIANTHI âûéäåò çèìîé
17 àâã 2023
:
Êîëëåêöèÿ óêðàøåíèé îò ORIANTHI
21 ôåâ 2023
:
TRACII GUNS — îá îòíîøåíèÿõ ORIANTHI
6 ÿíâ 2023
:
ORIANTHI çàâåðøàåò ðàáîòó íàä àëüáîìîì
14 îêò 2022
:
Íîâîå âèäåî ORIANTHI
7 ñåí 2022
:
Íîâàÿ ïåñíÿ ORIANTHI
28 èþë 2022
:
Íîâîå âèäåî ORIANTHI
25 èþë 2022
:
ORIANTHI î âîçìîæíîì âîçðàùåíèè â ãðóïïó ALICE COOPER
19 èþë 2022
:
Ôðàãìåíò íîâîãî ðåëèçà ORIANTHI
14 èþí 2022
:
Ôðàãìåíò íîâîãî ðåëèçà ORIANTHI
12 ìàé 2022
:
Êîíöåðòíûé ðåëèç ORIANTHI âûéäåò ëåòîì
23 äåê 2021
:
ORIANTHI ñíèìåò êîíöåðò
8 èþí 2021
:
Ñòðèì îò ORIANTHI
25 äåê 2020
:
ORIANTHI îá îáðàçå æèçíè è ðàáîòå ñ ALICE COOPER
24 íîÿ 2020
:
Íîâîå âèäåî ORIANTHI
13 îêò 2020
:
ORIANTHI — î ñëóõàõ, ÷òî Ïðèíñ ïûòàëñÿ «óêðàñòü» å¸ ó ALICE'à COOPER'à
10 îêò 2020
:
ORIANTHI — î ðàáîòå ñ Ìàéêëîì Äæåêñîíîì
5 îêò 2020
:
Íîâîå âèäåî ORIANTHI
2 ñåí 2020
:
Íîâîå âèäåî ORIANTHI
10 àâã 2020
:
ORIANTHI âûïóñòèò íîâûé àëüáîì îñåíüþ
29 àïð 2020
:
ORIANTHI çàâåðøèëà ðàáîòó íàä àëüáîîì
19 ÿíâ 2017
:
Íîâàÿ ïåñíÿ ORIANTHI
4 ñåí 2013
:
Íîâàÿ ïåñíÿ ORIANTHI è âîêàëèñòà AEROSMITH
23 èþë 2013
:
ORIANTHI èñïîëíèëà êàâåð-âåðñèþ JIMI HENDRIX
22 èþí 2013
:
Íîâîå âèäåî ORIANTHI
5 ôåâ 2013
:
Äâå íîâûå ïåñíè ORIANTHI
29 ÿíâ 2013
:
Íîâûé àëüáîì ORIANTHI âûéäåò â ìàðòå
4 íîÿ 2010
:
Âîêàëèñòêà FLYLEAF â íîâîì âèäåî ORIANTHI
3 ôåâ 2024
Íîâûé ñèíãë ORIANTHI âûéäåò çèìîé
ORIANTHI çàêëþ÷èëà êîíòðàêò ñ ëåéáëîì Woodward Avenue Records, íà êîòîðîì 23 ôåâðàëÿ âûéäåò ñèíãë "First Time Blues", çàïèñàííûé â ñòóäèè Robby Krieger's Love Street Sound.
Pre save my new single first time blues !! Feat awesome
@JBONAMASSA
over here
https://t.co/6wfCKp0NDD
out February 23 âœ¨âœ¨ðŸŽ¸
pic.twitter.com/l3SCucGjTC
No lack of guitar solos on this new track ðŸ˜‡ head over to
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to pre save my new single !!! Feat badass Joe Bonamassa @woodwardavenuerecords ðŸŽž
@alexy
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PRE-ORDER NOW!
@Orianthi
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 145
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
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