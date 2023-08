Коллекция украшений от ORIANTHI

сегодн€



омпани€ Radiance Gifts, ведущий североамериканский интернет-магазин по продаже метафизических товаров, расположенный в ¬иннипеге (ћанитоба, анада), и ORIANTHI, всемирно известна€ гитаристка, певица и автор песен, объ€вили о совместном выпуске коллекции украшений с кристаллами ORIANTHI.



ристаллические издели€, вошедшие в эту коллекцию, были отобраны самой ORIANTHI, любительницей украшений из кристаллов, и Lisa Tjaden, сертифицированным кристаллическим целителем из Radiance Gifts. ¬ каждом изделии используютс€ подлинные кристаллы, которые дополн€ют друг друга и обеспечивают творческий потенциал, мудрость, защиту и проницательность. оллекци€ включает в себ€ эксклюзивную малу Orianthi Illuminate Mala и три различных браслета.



ћала Orianthi Illuminate Mala состоит из 108 бусин из драгоценных камней, аккуратно зав€занных вручную между каждой бусиной с бусиной гуру любви и кисточкой из шЄлка. ¬ этом специальном издании мала сочетает в себе энергию цитрина, аметиста, бирюзы и шунгита. Ѕирюза заземл€ет и защищает. ќна улучшает медитацию и помогает в исцелении духа, принос€ успокаивающую энергию. јметист Ч Ђкамень духовности и довольстваї. ќн проводит энергию спокойстви€ и умиротворени€. Ўунгит, Ђчудо-каменьї, обладает способностью очищать, зар€жать, защищать, стабилизировать и исцел€ть. ћалас, или €помалас, Ч это инструмент дл€ молитв и медитаций, похожий на чЄтки, который используетс€ в различных духовных и религиозных практиках. Ћюди, практикующие медитацию, используют 108 бусин мала дл€ отслеживани€ повторени€ мантр или аффирмаций. ажда€ бусина может представл€ть собой намерение или аффирмацию, а сама мала может служить напоминанием о духовном пути или цел€х. роме того, считаетс€, что некоторые драгоценные камни обладают особыми свойствами и энергией, поэтому люди часто выбирают малу, исход€ из желаемого намерени€ или свойств, св€занных с используемыми материалами.









