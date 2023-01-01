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Коллекция украшений от ORIANTHI



Компания Radiance Gifts, ведущий североамериканский интернет-магазин по продаже метафизических товаров, расположенный в Виннипеге (Манитоба, Канада), и ORIANTHI, всемирно известная гитаристка, певица и автор песен, объявили о совместном выпуске коллекции украшений с кристаллами ORIANTHI.



Кристаллические изделия, вошедшие в эту коллекцию, были отобраны самой ORIANTHI, любительницей украшений из кристаллов, и Lisa Tjaden, сертифицированным кристаллическим целителем из Radiance Gifts. В каждом изделии используются подлинные кристаллы, которые дополняют друг друга и обеспечивают творческий потенциал, мудрость, защиту и проницательность. Коллекция включает в себя эксклюзивную малу Orianthi Illuminate Mala и три различных браслета.



Мала Orianthi Illuminate Mala состоит из 108 бусин из драгоценных камней, аккуратно завязанных вручную между каждой бусиной с бусиной гуру любви и кисточкой из шёлка. В этом специальном издании мала сочетает в себе энергию цитрина, аметиста, бирюзы и шунгита. Бирюза заземляет и защищает. Она улучшает медитацию и помогает в исцелении духа, принося успокаивающую энергию. Аметист — «камень духовности и довольства». Он проводит энергию спокойствия и умиротворения. Шунгит, «чудо-камень», обладает способностью очищать, заряжать, защищать, стабилизировать и исцелять. Малас, или япомалас, — это инструмент для молитв и медитаций, похожий на чётки, который используется в различных духовных и религиозных практиках. Люди, практикующие медитацию, используют 108 бусин мала для отслеживания повторения мантр или аффирмаций. Каждая бусина может представлять собой намерение или аффирмацию, а сама мала может служить напоминанием о духовном пути или целях. Кроме того, считается, что некоторые драгоценные камни обладают особыми свойствами и энергией, поэтому люди часто выбирают малу, исходя из желаемого намерения или свойств, связанных с используемыми материалами.









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