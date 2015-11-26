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ORIANTHI — о слухах, что Принс пытался «украсть» её у ALICE'а COOPER'а



Во время разговора с Justin'ом Beckner'ом из "Ultimate Guitar" Orianthi обсудила своё сотрудничество с известным музыкантом Принсом. Ниже приведён отрывок из беседы.



Я из Миннесоты, так что я должен поднять этот вопрос... Я слышал, что пока вы были в составе группы Alice'а Cooper'а, Принс пытался «украсть» вас, и что он мог звонить вам с завидной регулярностью. Это правда?



«Да, я знала Принса с 2007 года. Он звонил мне... Я не знаю, откуда у него мой номер... На следующий день после того, как он играл на Суперкубке. Это был звонок с частного номера, и это был Принс. Он сказал: "Привет Ори, это Принс..." Я подумал, что это мой друг разыгрывает меня, так что я собиралась повесить трубку, а он сказал, что это действительно он. Он сказал, что видел мои видео на YouTube и на следующий день приезжает в Лос-Анджелес в студию Record Plant, он привёз Sheila'у E и хочет поиграть со мной несколько часов.



Так что я встретила его в Record Plant с Sheila'ой E, и всё закончилось импровизацией. Он играл на басу, я играла на гитаре, а Sheila играла на барабанах. Мы джемовали около четырёх часов, и он хотел продюсировать мой первый альбом, но лейбл сказал "нет". Так что это была странная ситуация. Это был вихрь — мне пришлось тусоваться с ним четыре или пять дней. Он пошёл в отель "Рузвельт" и застрял в вестибюле в 5 утра со всеми этими людьми... Пенелопа Круз была там... это было похоже на фестиваль знаменитостей. Это было безумие. Честно говоря, это было чумовое время.



Он неожиданно звонил мне с частного номера два или три раза в год, просто чтобы узнать, как у меня дела. Я была в автобусе с Alice'ом Cooper'ом, и он сказал: "Кто это был?" Я ответила ему, что это Принс, а он такой: "Что!?" У него просто было крутейшее чувство юмора. Он был таким вдохновляющим музыкантом, и он всегда сохранял эту детскую энергию и энтузиазм к музыке, никогда не переставая творить. Я знала многих людей, которые тоже его знали, и просто жаль, что теперь мы потеряли Боуи, мы потеряли Принса, мы потеряли так много новаторов».



Почему лейбл сказал "нет" Принсу, хотевшему продюсировать вашу пластинку?



«Я не знаю ответа на этот вопрос. Хотела бы я знать. В то время у меня был подписан контракт с крупным лейблом (Geffen), и они не хотели, чтобы это произошло. Я думаю, когда ты подписываешь сделку с мэйджором, ты зависишь от милости лейбла, и это был их выбор, чтобы я сделала это с кем-то другим. Безусловно, Howard Benson — невероятный продюсер, и было здорово работать с ним, но Принс хотел сделать со мной несколько песен, и они просто посчитали, что это не было правильной идеей в то время».







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