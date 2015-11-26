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Orianthi
США
Pop Rock
http://www.orianthi.com
Myspace:
http://www.myspace.com/orianthi
5 окт 2020
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Новое видео ORIANTHI
2 сен 2020
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Новое видео ORIANTHI
10 авг 2020
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ORIANTHI выпустит новый альбом осенью
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Новое видео
ORIANTHI
"Impulsive", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "O", выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. Contagious
02. Sinners Hymn
03. Rescue Me
04. Blow
05. Sorry
06. Crawling Out Of The Dark
07. Impulsive
08. Streams Of Consciousness
09. Company
10. Moonwalker
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2
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Наугад
5 окт 2020, 15:16
Клюв становится больше.
Alex Chernyatinsky
5 окт 2020, 16:42
Ну а чего еще можно было ожидать от австралийской колхозницы? Только такого тотального трындеца. И да, прав Наугад, снимать в профиль эту даму категорически нельзя.
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Наугад
Alex Chernyatinsky
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).