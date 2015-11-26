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Новое видео ORIANTHI



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"Impulsive", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "O", выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Contagious

02. Sinners Hymn

03. Rescue Me

04. Blow

05. Sorry

06. Crawling Out Of The Dark

07. Impulsive

08. Streams Of Consciousness

09. Company

10. Moonwalker

ORIANTHI Releases Music Video For New Single











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Наугад


5 окт 2020, 15:16		Клюв становится больше.

Alex Chernyatinsky


5 окт 2020, 16:42		Ну а чего еще можно было ожидать от австралийской колхозницы? Только такого тотального трындеца. И да, прав Наугад, снимать в профиль эту даму категорически нельзя.


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