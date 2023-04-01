Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 73
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
*Новая песня METAL CHURCH 10
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
*TED NUGENT почтил память политических заключенных 10
*PARADISE LOST нашли барабанщика 8
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 73
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
[= ||| все новости группы



*

Morbid Angel

*



1 апр 2023 : 		 На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы

21 мар 2023 : 		 MORBID ANGEL думают о новой музыке

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

22 дек 2021 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года

2 мар 2021 : 		 PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL

31 авг 2020 : 		 Пазлы MORBID ANGEL выйдут осенью

24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

20 апр 2020 : 		 Переиздание MORBID ANGEL выйдет весной

24 дек 2019 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о мотивации

28 сен 2019 : 		 Умер бывший гитарист MORBID ANGEL

13 июн 2019 : 		 Редкое видео с репетиции классического состава MORBID ANGEL

13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

6 мар 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании MORBID ANGEL

30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL

19 окт 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили европейский тур

6 окт 2017 : 		 Новая песня MORBID ANGEL

6 окт 2017 : 		 Обложка нового альбома MORBID ANGEL

18 июл 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

16 июл 2017 : 		 Трейлер к виниловому релизу MORBID ANGEL

8 июл 2017 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

7 июл 2017 : 		 Трейлер переиздания MORBID ANGEL

22 июн 2017 : 		 Видео полного выступления MORBID ANGEL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы



zoom
Незадолго до запланированного выступления MORBID ANGEL в театре Apollo в Белвидере, штат Иллинойс, в пятницу вечером (31 марта), крыша заведения обрушилась, убив одного человека и ранив, по меньшей мере, 28 человек, пятеро из которых получили тяжёлые травмы.

Полицейское управление Белвидера сообщило, что в момент обрушения в помещении находилось 260 человек, так как по району пронесся сильный шторм. Вместимость театра составляет около 1 500 человек.

Официальные лица получили уведомление от Национальной метеорологической службы о предупреждении о торнадо в 19:45 по местному времени. Крыша обрушилась через десять минут, по словам начальника пожарной службы Белвидера Шона Шадла.

Начальник полиции Белвидера Шейн Вуди описал сцену, когда прибыла полиция:

«Хаос. Абсолютный хаос. Когда офицеры первыми прибывают на место происшествия, когда пожарные и первые спасатели приезжают сюда, они делают всё возможное, чтобы контролировать хаос, насколько это возможно. Но в итоге мы заходим внутрь и пытаемся найти людей, спасти столько людей, сколько сможем, и доставить их в безопасное место, насколько это возможно».

Один человек, находившийся в кинотеатре в момент обрушения, рассказал Rockford Scanner:

«Это было в перерыве между выступлениями. Первая группа только отыграла. Люди выходили на улицу покурить. Потом все забежали обратно, потому что начался сильный дождь. И вдруг дверь, через которую они выходили, стала раскачиваться взад-вперёд и сильно хлопать. В здании отключилось электричество, и потолок рухнул на людей в передней части — на сцену, рядом с ней, на людей за сценой — в том секторе здания. Когда он обрушился, меня отбросило в сторону выходной двери. Я пролез через дыру в двери и выбрался без единой царапины. Не знаю, как мне это удалось. Но точно есть жертвы и 50, около сотни раненых. Это ужасно».

«Сначала я был в замешательстве, потому что это было похоже на землетрясение, и я подумал: "Почему землетрясение должно случиться именно сейчас?", — рассказал The New York Times один из зрителей концерта, который едва избежал ранений. — Как только это произошло, я увидел, как крыша обрушилась на людей практически прямо там, где мы стояли».

Концерт был частью тура MORBID ANGEL 2023 по США, в котором участвовали CRYPTA, SKELETAL REMAINS и REVOCATION.

WATCH: Roof collapses during Morbid Angel concert in Belvidere, Illinois. Reports of multiple victims pic.twitter.com/iDGF09NA4A
























Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 апр 2023
Hellg
Жёстко... Жаль пострадавших.

просмотров: 576

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом