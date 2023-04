сегодня



На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы



Незадолго до запланированного выступления MORBID ANGEL в театре Apollo в Белвидере, штат Иллинойс, в пятницу вечером (31 марта), крыша заведения обрушилась, убив одного человека и ранив, по меньшей мере, 28 человек, пятеро из которых получили тяжёлые травмы.



Полицейское управление Белвидера сообщило, что в момент обрушения в помещении находилось 260 человек, так как по району пронесся сильный шторм. Вместимость театра составляет около 1 500 человек.



Официальные лица получили уведомление от Национальной метеорологической службы о предупреждении о торнадо в 19:45 по местному времени. Крыша обрушилась через десять минут, по словам начальника пожарной службы Белвидера Шона Шадла.



Начальник полиции Белвидера Шейн Вуди описал сцену, когда прибыла полиция:



«Хаос. Абсолютный хаос. Когда офицеры первыми прибывают на место происшествия, когда пожарные и первые спасатели приезжают сюда, они делают всё возможное, чтобы контролировать хаос, насколько это возможно. Но в итоге мы заходим внутрь и пытаемся найти людей, спасти столько людей, сколько сможем, и доставить их в безопасное место, насколько это возможно».



Один человек, находившийся в кинотеатре в момент обрушения, рассказал Rockford Scanner:



«Это было в перерыве между выступлениями. Первая группа только отыграла. Люди выходили на улицу покурить. Потом все забежали обратно, потому что начался сильный дождь. И вдруг дверь, через которую они выходили, стала раскачиваться взад-вперёд и сильно хлопать. В здании отключилось электричество, и потолок рухнул на людей в передней части — на сцену, рядом с ней, на людей за сценой — в том секторе здания. Когда он обрушился, меня отбросило в сторону выходной двери. Я пролез через дыру в двери и выбрался без единой царапины. Не знаю, как мне это удалось. Но точно есть жертвы и 50, около сотни раненых. Это ужасно».



«Сначала я был в замешательстве, потому что это было похоже на землетрясение, и я подумал: "Почему землетрясение должно случиться именно сейчас?", — рассказал The New York Times один из зрителей концерта, который едва избежал ранений. — Как только это произошло, я увидел, как крыша обрушилась на людей практически прямо там, где мы стояли».



Концерт был частью тура MORBID ANGEL 2023 по США, в котором участвовали CRYPTA, SKELETAL REMAINS и REVOCATION.









