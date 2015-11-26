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Morbid Angel

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Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года



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Eric Rutan в рамках программы "The Jasta Show" коснулся темы противоречивости альбома 2011 года "Illud Divinum Insanus":

«Для меня общение — это ключевой момент, и я считаю, что с Trey'ем [Azagthoth'ом, гитара] и с записью "Illud" было много недопонимания и прочего, что он хотел или что хотел David [Vincent, бас/вокал] или, возможно, что хотел звукорежиссёр, который занимался сведением... Иногда случаются "трудности перевода".

Не знаю, знаете ли вы об этом, но на самом деле я записал пять песен с ударными и свёл их. Я не записывал песни, которые, возможно, считались — не знаю, каким словом это можно назвать — нестандартными. Я записал "Nevermore" и несколько песен в стиле дэт-металл. Я записал только пять штук.

Когда всё закончилось, Gunter [Ford, менеджер MORBID ANGEL] связался со мной по поводу записи барабанов. И, если я не ошибаюсь, я сказал: "Чувак, у меня есть только N-количество времени, потому что MADBALL придут [записываться в моей студии] на следующей неделе"... Так что я помню, что когда я услышал пять песен, которые я записал, сырые барабаны с гитарами, у меня было ощущение "Вау! Это чертовски круто". Потом они записали остальные шесть песен с Mark'ом Prator'ом, барабаны, а гитары и всё остальное записали в другом месте. Но я записал только пять песен с барабанами. Но когда я услышал окончательный вариант записи, я даже не узнал их, потому что там были дополнительные материалы, микс был немного не таким, как я себе его представлял. Поэтому я подумал: "Вот чёрт. Кажется, я записал барабаны на этой песне".

Так что это прекрасный пример того, что такое "трудности перевода" — у Trey'я было своё видение, возможно, David'a, только что вернувшегося в строй, было своё, а у звукорежиссёра — своё. И я не знаю, так ли это всё на самом деле, потому что я не являюсь ни одним из этих парней, но я предполагаю это по тому, что слышал некоторые из необработанных материалов и конечный продукт... Как я уже сказал, я записал только пять песен, но необработанные барабанные дорожки и необработанные гитары на этих пяти песнях были убийственными. Это были несколько другие песни и, возможно, сочетание песен и добавленные элементы, которые оттолкнули меня, чтобы сказать: "Вау! Это реально отличается от традиционного MORBID ANGEL».

Ex-MORBID ANGEL Guitarist ERIK RUTAN Says Something Got





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

WahrandPhain


22 дек 2021, 12:14		морбид энжл - это супергруппа, которая вместила много великих личностей и музыкантов, и вместе им было тесно, увы.


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