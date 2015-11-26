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Morbid Angel

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11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

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24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

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13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

6 мар 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании MORBID ANGEL

30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL

19 окт 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили европейский тур

6 окт 2017 : 		 Новая песня MORBID ANGEL

6 окт 2017 : 		 Обложка нового альбома MORBID ANGEL

18 июл 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

16 июл 2017 : 		 Трейлер к виниловому релизу MORBID ANGEL

8 июл 2017 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

7 июл 2017 : 		 Трейлер переиздания MORBID ANGEL

22 июн 2017 : 		 Видео полного выступления MORBID ANGEL

7 июн 2017 : 		 Видео полного выступления MORBID ANGEL

31 май 2017 : 		 STEVE TUCKER рад вернуться в MORBID ANGEL

24 май 2017 : 		 MORBID ANGEL представили новую песню
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MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях



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MORBID ANGEL отменили свое выступления в рамках Maryland Deathfest, который должен был проходить в конце мая. Организаторы так сообщили об этом:

«MORBID ANGEL не будут выступать на MDF 2022. Несмотря на попытки убедить их не отменять выступление, единственное, что нам сообщили, это то, что группа "не будет играть на MDF или каких-либо других концертах в нынешних условиях", так что мы позволим вам интерпретировать это так, как вы считаете нужным».

MORBID ANGEL Pulls Out Of MARYLAND DEATHFEST, Says It Will Not Play Any Shows



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

СтаканМарьиванны


11 фев 2022, 16:39		Респект!

Exceptional


11 фев 2022, 16:50		Пусть альбом пишут

rassol


11 фев 2022, 17:17		Азагтот в запое?

IYDKMIGTHTKY13


11 фев 2022, 18:49		Каких условиях? В которых никто не ходит на их концерты? Сами же никчемные бездари. Поставил последний альбом, ну и жижа. Просто лужа поноса, вызванного шаурмой, купленной на пляже в Крыму.

Inhuman


11 фев 2022, 19:08		У них там посещать концерты только вакцинированным можно или не? Из-за этого наверное?

Dichlofos


11 фев 2022, 19:23		IYDKMIGTHTKY13 шаурма была настолько хуёвая, что ты до сих пор оставляешь лужи поноса в комментариях?


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