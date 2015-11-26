MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

MORBID ANGEL отменили свое выступления в рамках Maryland Deathfest, который должен был проходить в конце мая. Организаторы так сообщили об этом:
«MORBID ANGEL не будут выступать на MDF 2022. Несмотря на попытки убедить их не отменять выступление, единственное, что нам сообщили, это то, что группа "не будет играть на MDF или каких-либо других концертах в нынешних условиях", так что мы позволим вам интерпретировать это так, как вы считаете нужным».
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