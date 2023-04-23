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Morbid Angel

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|||| 23 апр 2023

Гитарист MORBID ANGEL упал на сцене



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Гитарист MORBID ANGEL Trey Azagthoth упал на сцене в ходе выступления 21 апреля в Тампе. Steve Tucker обратился к зрителям и сказал, что Trey "повредил себя" и команда отыграла одну песню и закончила выступление.

«Я думаю, мы закончим на этом, ребята. Без лидера... Я прошу прощения. Я люблю всех вас, засранцы. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что с Trey все в порядке. Мы увидимся со всеми вами очень скоро, ребята. Хорошего вам вечера, бл$$ь»

На следующий день мама написала следующее сообщение:

«Я хотела бы поблагодарить вас за все ваши добрые пожелания моему сыну Trey. Как выяснилось, у него было сильное обезвоживание. Его проблемы со спиной были вызваны тем, что он оступился, спускаясь по лестнице в автобусе, и ударился спиной об одну из ступенек. Они решили продолжить шоу сегодня вечером, и я просто надеюсь и молюсь, чтобы все прошло хорошо.

У меня было сообщение от Dan (Vadim Von / гитара); он сказал, что Trey отдохнул прошлой ночью, уже на ногах и, похоже, готов. Я буду продолжать следить за всем, что смогу найти о сегодняшнем вечере. Когда он завтра вернется домой, я знаю, что ему нужен будет отдых, но также необходимо будет получить медицинскую помощь.

Еще раз большое спасибо за вашу заботу. Он любит своих поклонников!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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23 апр 2023
rassol
Печально всё это видеть. По-человечеки жаль Такера, который что ломовая лошадь тащит эту телегу с в говно пьяным ямщиком.
23 апр 2023
Corpsegrinder04
Да уж , ханурика пора прокапывать как следует и зашивать. Ни в какие ворота уже не лезет.
23 апр 2023
ElectricRetard
У меня данная группа далека от списка любимых, никогда не следил за их участниками и не видел концерты, могу сказать что лысая борода абсолютно топовый тип! Жирный фронтмен во всех смыслах!
24 апр 2023
V
VAMPCUT
Видел интервью с ним от 23/04 - печальное зрелище. Какой-то сенильный хроник. Нельзя так.

просмотров: 816

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