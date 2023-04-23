Гитарист MORBID ANGEL упал на сцене

Гитарист MORBID ANGEL Trey Azagthoth упал на сцене в ходе выступления 21 апреля в Тампе. Steve Tucker обратился к зрителям и сказал, что Trey "повредил себя" и команда отыграла одну песню и закончила выступление.
«Я думаю, мы закончим на этом, ребята. Без лидера... Я прошу прощения. Я люблю всех вас, засранцы. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что с Trey все в порядке. Мы увидимся со всеми вами очень скоро, ребята. Хорошего вам вечера, бл$$ь»
На следующий день мама написала следующее сообщение:
«Я хотела бы поблагодарить вас за все ваши добрые пожелания моему сыну Trey. Как выяснилось, у него было сильное обезвоживание. Его проблемы со спиной были вызваны тем, что он оступился, спускаясь по лестнице в автобусе, и ударился спиной об одну из ступенек. Они решили продолжить шоу сегодня вечером, и я просто надеюсь и молюсь, чтобы все прошло хорошо.
У меня было сообщение от Dan (Vadim Von / гитара); он сказал, что Trey отдохнул прошлой ночью, уже на ногах и, похоже, готов. Я буду продолжать следить за всем, что смогу найти о сегодняшнем вечере. Когда он завтра вернется домой, я знаю, что ему нужен будет отдых, но также необходимо будет получить медицинскую помощь.
Еще раз большое спасибо за вашу заботу. Он любит своих поклонников!»
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