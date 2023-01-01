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Morbid Angel

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Еще один из переживших шоу MORBID ANGEL



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Daniel Barac поделился с CBS 2 незабываемыми впечатлениями от концерта MORBID ANGEL:

«Я услышал сильный треск, затем я побежал — и в этот момент вся крыша обрушилась на меня и других людей». Daniel получив перелом позвонка и несколько переломов костей стопы, оказался в ловушке.

«Было немного больно, но потом, когда я оказался под крышей, стало реально больно — потому что я оказался в ловушке под тяжелым мусором из обломков, старых кирпичей и старой крыши. Я все еще мог видеть сквозь небольшое пространство в обломках, и я все-таки смог высунуть руку. Но я не мог пошевелиться».

Барак рассказал, что другие посетители концерта помогли освободить его из-под завалов.

По сообщениям Belvidere Police Department в момент обрушения на концерт 31 марта в Apollo Theater пришло только 260 человек при вместимости зала в 1 500 зрителей.




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