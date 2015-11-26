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Morbid Angel

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MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом



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Фронтмен MORBID ANGEL Steve Tucker заявил, что группа готовится к началу работы по сочинению нового материала.

«Я собираюсь начать сочинение новой музыки, и думаю, что Trey [Azagthoth, гитара], вероятно, тоже начнёт сочинять новый материал, — сказал Steve в интервью для Metal Wani. — Скорее всего, у нас будет пара или больше туров в течение лета. У нас есть кое-какой материал, который сейчас мы начали обсуждать, но нет ничего конкретного. Пора. Прошло чуть больше года с момента выхода последнего альбома. У меня вроде бы появилось стремление и желание сочинить ещё немного музыки. Поэтому мы начнём заниматься этим и продолжим выступать».



MORBID ANGEL To Begin Work On New Music




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol


13 фев 2019, 19:07		Да вот хер его знает. Новость, вроде, хорошая, но вспоминая тоскливый и унылый последний альбом...

Exceptional


13 фев 2019, 21:10		А у меня наоборот, дыхание перехватило. Предыдущий был экспериментом, прошлый - по сути тем, что хотели услышать фэны. Что будет на этот раз?


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