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MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом



Фронтмен MORBID ANGEL Steve Tucker заявил, что группа готовится к началу работы по сочинению нового материала.



«Я собираюсь начать сочинение новой музыки, и думаю, что Trey [Azagthoth, гитара], вероятно, тоже начнёт сочинять новый материал, — сказал Steve в интервью для Metal Wani. — Скорее всего, у нас будет пара или больше туров в течение лета. У нас есть кое-какой материал, который сейчас мы начали обсуждать, но нет ничего конкретного. Пора. Прошло чуть больше года с момента выхода последнего альбома. У меня вроде бы появилось стремление и желание сочинить ещё немного музыки. Поэтому мы начнём заниматься этим и продолжим выступать».















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