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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 14
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Morbid Angel

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3 апр 2023 : 		 MORBID ANGEL о сорванной крыше

1 апр 2023 : 		 На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы

21 мар 2023 : 		 MORBID ANGEL думают о новой музыке

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

22 дек 2021 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года

2 мар 2021 : 		 PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL

31 авг 2020 : 		 Пазлы MORBID ANGEL выйдут осенью

24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

20 апр 2020 : 		 Переиздание MORBID ANGEL выйдет весной

24 дек 2019 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о мотивации

28 сен 2019 : 		 Умер бывший гитарист MORBID ANGEL

13 июн 2019 : 		 Редкое видео с репетиции классического состава MORBID ANGEL

13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

6 мар 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании MORBID ANGEL

30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL

19 окт 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили европейский тур

6 окт 2017 : 		 Новая песня MORBID ANGEL

6 окт 2017 : 		 Обложка нового альбома MORBID ANGEL

18 июл 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

16 июл 2017 : 		 Трейлер к виниловому релизу MORBID ANGEL

8 июл 2017 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

7 июл 2017 : 		 Трейлер переиздания MORBID ANGEL
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|||| сегодня

MORBID ANGEL о сорванной крыше



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От имени MORBID ANGEL мы хотим, прежде всего, выразить глубочайшие и искренние соболезнования семье и друзьям человека, трагически погибшего в результате обрушения крыши концертного зала из-за сильного ветра, возникшего в результате торнадо.

Мы потеряли брата по металлу этим вечером, и многие пострадали и получили травмы в результате этой трагедии. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем присутствующим (фанатам, персоналу заведения, группам и командам), которые помогли вывести людей и обеспечить их безопасность. Мы хотим поблагодарить спасателей (пожарных, врачей скорой помощи, полицию), которые быстро прибыли на место происшествия и смогли помочь вывести людей из зала и как можно быстрее доставить их в больницы для оказания медицинской помощи. ВЫ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ!

В настоящее время мы продолжаем беспокоиться обо всех пострадавших и госпитализированных, а также обо всех, кто пострадал от ураганов в близлежащих районах. Мы искренне надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших.










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