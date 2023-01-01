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MORBID ANGEL о сорванной крыше



От имени MORBID ANGEL мы хотим, прежде всего, выразить глубочайшие и искренние соболезнования семье и друзьям человека, трагически погибшего в результате обрушения крыши концертного зала из-за сильного ветра, возникшего в результате торнадо.



Мы потеряли брата по металлу этим вечером, и многие пострадали и получили травмы в результате этой трагедии. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем присутствующим (фанатам, персоналу заведения, группам и командам), которые помогли вывести людей и обеспечить их безопасность. Мы хотим поблагодарить спасателей (пожарных, врачей скорой помощи, полицию), которые быстро прибыли на место происшествия и смогли помочь вывести людей из зала и как можно быстрее доставить их в больницы для оказания медицинской помощи. ВЫ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ!



В настоящее время мы продолжаем беспокоиться обо всех пострадавших и госпитализированных, а также обо всех, кто пострадал от ураганов в близлежащих районах. Мы искренне надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших.



















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