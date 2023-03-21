MORBID ANGEL думают о новой музыке

В интервью с "That Metal Interview" вокалист MORBID ANGEL Steve Tucker ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы насчёт нового материала:
«Я надеюсь на это, чувак. Мы обмениваемся некоторыми идеями и тому подобными вещами. Сейчас, мужик, мы просто пытаемся сбросить с себя эту грёбаную ржавчину — снова выйти на сцену, дать концерты и вернуться к привычному укладу жизни в группе.
В музыкальной группе очень много социального. У вас несколько участников, и иногда вам нужно вернуться в ту атмосферу, в тот ритм и привыкнуть работать вместе и рядом друг с другом».
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