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MORBID ANGEL думают о новой музыке



В интервью с "That Metal Interview" вокалист MORBID ANGEL Steve Tucker ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы насчёт нового материала:



«Я надеюсь на это, чувак. Мы обмениваемся некоторыми идеями и тому подобными вещами. Сейчас, мужик, мы просто пытаемся сбросить с себя эту грёбаную ржавчину — снова выйти на сцену, дать концерты и вернуться к привычному укладу жизни в группе.



В музыкальной группе очень много социального. У вас несколько участников, и иногда вам нужно вернуться в ту атмосферу, в тот ритм и привыкнуть работать вместе и рядом друг с другом».







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