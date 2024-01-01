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Morbid Angel

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|||| 15 фев 2024

DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало бы так же, как мы»



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В новом интервью для Sonic Perspectives бывшего фронтмена MORBID ANGEL и нынешнего лидера I AM MORBID David'a Vincent'a спросили о первых годах его становления как дэт-металлического вокалиста и о том, оказали ли на него влияние другие флоридские дэт-металлисты, такие как John Tardy (OBITUARY) и Glen Benton (DEICIDE). Он ответил:

«Я считаю, что я появился еще до них, но это не имеет значения. В ранние дни MORBID ANGEL держались особняком и занимались своим делом. Мы не пытались копировать кого-то, потому что копировать было нечего; не было ничего, что звучало бы так же, как мы. Мы просто прокладывали свою собственную тропу, и, к счастью и удаче, это выросло во что-то особенное. Но, опять же, тогда было гораздо меньше групп. Поэтому из тех групп, что были, каждая была уникальна в своём стиле, что, на мой взгляд, совсем не похоже на то, что творится сегодня. Многие коллективы сейчас звучат очень похоже».

David также затронул тему того, что за последние пару десятилетий вокал в дэт-металле становится все менее разборчивым:

«Каждый должен заниматься тем, что ему подходит. Для меня такое не подходит. Но, опять же, мне не нужно комментировать то, что делают другие люди. Я либо фанат этого, либо нет, но это не имеет значения. К счастью, сейчас есть широкий выбор, и люди могут решить, хотят ли они слушать это. Так что с точки зрения вокала вряд ли меня вдохновляют или оказывают на меня какое-либо влияние певцы из дэт-металла. У меня свой путь, а певцы, которых я слушаю, очень разные, но никто из них не из экстремального металла.

Если вам есть что сказать, но это невозможно разобрать и понять, то зачем это говорить? Если то, что кто-то пытается сказать, настолько неважно, что не поддаётся пониманию, то я не знаю, как на это реагировать».




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