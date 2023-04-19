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Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...ям!»



Trey Azagthoth в интервью McVay Productions озвучил своё отношение к тем, кому не нравится его музыка:



«Когда я сочиняю свою музыку, я смотрю на это так: если людям она не нравится, тогда идите вы. Пошёл ты. Идите послушайте какую-нибудь другую группу. Я пишу музыку для себя. Я не пишу музыку для фанатов, и если она им не нравится, они могут просто двигаться дальше к какой-нибудь другой группе или ещё чему-нибудь. Вот как я к этому отношусь. Я не очень боюсь, что-то вроде: "Я надеюсь, что я привлекаю внимание" и "Я надеюсь, что это будет в тренде" или что-то в этом роде. На самом деле, я пытаюсь делать антитренды... Это большой "катиськх...ям" для всех, кто думает, что хочет следовать трендам, правилам или чему-то подобному; они думают, что это важно. Кроме как следовать самому себе.



Мне не нужны другие люди, чтобы я чувствовал себя значимым. Я сам решаю... Если вам это не нравится, пошли вы. Вот как я к этому отношусь».







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