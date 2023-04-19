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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
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*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
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Morbid Angel

*



19 апр 2023 : 		 Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...ям!»

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3 апр 2023 : 		 MORBID ANGEL о сорванной крыше

1 апр 2023 : 		 На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы

21 мар 2023 : 		 MORBID ANGEL думают о новой музыке

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

22 дек 2021 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года

2 мар 2021 : 		 PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL

31 авг 2020 : 		 Пазлы MORBID ANGEL выйдут осенью

24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

20 апр 2020 : 		 Переиздание MORBID ANGEL выйдет весной

24 дек 2019 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о мотивации

28 сен 2019 : 		 Умер бывший гитарист MORBID ANGEL

13 июн 2019 : 		 Редкое видео с репетиции классического состава MORBID ANGEL

13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

6 мар 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании MORBID ANGEL

30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL

19 окт 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили европейский тур

6 окт 2017 : 		 Новая песня MORBID ANGEL

6 окт 2017 : 		 Обложка нового альбома MORBID ANGEL

18 июл 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили выступления в Европе
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Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...ям!»



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Trey Azagthoth в интервью McVay Productions озвучил своё отношение к тем, кому не нравится его музыка:

«Когда я сочиняю свою музыку, я смотрю на это так: если людям она не нравится, тогда идите вы. Пошёл ты. Идите послушайте какую-нибудь другую группу. Я пишу музыку для себя. Я не пишу музыку для фанатов, и если она им не нравится, они могут просто двигаться дальше к какой-нибудь другой группе или ещё чему-нибудь. Вот как я к этому отношусь. Я не очень боюсь, что-то вроде: "Я надеюсь, что я привлекаю внимание" и "Я надеюсь, что это будет в тренде" или что-то в этом роде. На самом деле, я пытаюсь делать антитренды... Это большой "катиськх...ям" для всех, кто думает, что хочет следовать трендам, правилам или чему-то подобному; они думают, что это важно. Кроме как следовать самому себе.

Мне не нужны другие люди, чтобы я чувствовал себя значимым. Я сам решаю... Если вам это не нравится, пошли вы. Вот как я к этому отношусь».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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19 апр 2023
rassol
Трей плох.
Like!1
19 апр 2023
M
Mistis
на моего соседа бухаря похож
19 апр 2023
R
Rutger
Скоро начнет собирать среди посланных к хуям фанатов деньги на какую-нибудь операцию
19 апр 2023
o
olly71
Ну одна фишка у этой группы всё таки есть Называть альбомы в алфавитном порядке . Вроде первые до этого додумались.
Like!1
19 апр 2023
Corpsegrinder04
Ну так ханурику 60 лет почти, как он должен выглядеть ? Не все же так хорошо сохранились как жена Фриппа.
Like!4
19 апр 2023
D
Dead Count
Corpsegrinder04, дело даже не в сохране как таковом, а в том, что чел как-то плохо следит за собой - изрезанные и в болячках руки (сигареты об них тушит?), седина (на видео 2017 года с черной шевелюрой - совсем другое дело), весь какой-то помятый, речь невнятная (под сливой наверняка, учитывая его самоопределение как "профессиональный алкоголик").
19 апр 2023
M
Mich
Dead Count, да, что-то хреново выглядит (( Morbid Angel всегда отличались этаким слегка лощеным имиджем, который им очень к лицу, а на данном видео опустившийся синебот какой-то ((
19 апр 2023
D
Dead Count
Напомнил Кущева из Сектора Газа, тот тоже плоховасто выглядит уже давно.
19 апр 2023
resurgamresponses
насчет отношения все правильно сказал. и еще очень корректно )). круг замкнулся. в юности они и другие металлюги говорили: я пишу, играю музыку для себя. вам нравится? зае.. нет? идите
Like!1
19 апр 2023
F
Fo0x
Ну хоть где-то еще слэм устраивают, а не стоят как дрова с телефоном.

просмотров: 1237

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