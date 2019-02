12 фев 2019



PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»



Музыканты TERRORIZER Lee Harrison и Pete Sandoval недавно поговорили с изданием Stormbringer. Небольшие выдержки доступны ниже.



На вопрос, предполагал ли он, что альбом "World Downfall" будет успешным спустя тридцать лет со дня своего выхода, Pete Sandoval ответил следующее:



«Никогда. Четырежды никогда. Это нечто, что мы считаем совершенно феноменальным стечением обстоятельств, это великолепно. Мы просто движемся по своему пути, и поэтому мы здесь, чтобы сохранять это наследие и двигать его вперёд. Плюс вместе с этим у нас есть новая музыка, которую можно сочетать с материалом "World Downfall". Это шикарно. Я думаю, что это отличное новое начало. Особенно с этим убойным новым альбомом, который мы сделали с Lee и Sam'ом [Molina, бас/вокал]».



По поводу его проблем со спиной в 2012 году во время записи "Hordes of Zombies":



«На самом деле я не был готов вернуться после того, как мы записали "Hordes of Zombies". Именно поэтому после него не было ни шоу, ни чего-то подобного. Это было что-то вроде того, что мы записали "Hordes of Zombies" в таком составе, который, очевидно, больше не существует. И после этого мы ничего не делали. И что люди должны были подумать? Что случилось с этими парнями? Что такое? Почему они не гастролируют? Все дело было в том, что я не был готов к туру, так как восстанавливался после операции на спине. Я даже не думал о том, чтобы вернуться. Честно говоря, я был уже готов уйти на покой. Я едва смог работать над "Hordes of Zombies" в 2012 году. Я едва смог через всё это пройти и доделать дело. Я сказал: "С меня хватит! Я даже не смогу сыграть эти песни вживую". Но в конце 2013 года я встретился с Lee в одном местечке, и мы решили снова начать поигрывать песни Terrorizer. Мы начали с пяти песен, но оказалось, что он знает все альбомы. И в 2013—2014-м я понял: теперь я могу играть Terrorizer, это совсем не то, что было в Morbid с этими двойными бас-бочками. Это было именно то, что искалечило мою спину. И я теперь думаю: "Ну и что? Буду теперь стучать одной ногой, как теперь принято в Terrorizer". Так что это было отличное начало с Lee Harrison'ом, а затем и с Sam'ом, который, соответственно, дополнил нашу команду».



Чувствует ли он, что теперь Terrorizer это полноценная команда, а не проект?



«Вполне. Нам теперь не нужно целых шесть лет, чтобы записать новый диск. Мы можем сделать это за два года, и не ждать шесть. Второй альбом "Darker Days Ahead" ждали семнадцать лет. Мы не собираемся ждать так долго, если понимаешь, о чём я».



О моде на переписывание кассет с музыкой, которая помогла Terrorizer создать себе имя.



«В то время это было необходимо. В те годы не было интернета. Когда ж это было-то? Начало восьмидесятых? Чёрт, 85-й, 86-й, 87-й год. В 86-м мы начали, в 87-м записали свои демо. А потом пошёл этот обмен кассетами. У него [покойного гитариста Terrorizer Jesse Pintado] было много друзей, с которыми он обменивался кассетами, и благодаря этому Terrorizer постепенно стал известен в андеграунде, но всё равно в Лос-Анджелесе нас никто не знал. Нас не хотели подписывать; лейблам была безынтересна такая музыка. Тогда, в 86-м, 87-м, даже Death Metal как таковой ещё не родился. Тогда стали прорываться всякие Grindcore-команды типа Repulsion и другие андеграундные группы. Другими словами, в Лос-Анджелесе у нас не было будущего; всё, что мы могли там делать, это играть на всяких мелких шоу, выступать на вечеринках, всякое такое заштатное дерьмо. Там до сих пор такое в ходу, в Лос-Анджелесе. Мы просто не могли оттуда вырваться. Это стало основной причиной, по которой я переехал во Флориду, чтобы играть в Morbid Angel в июле 1988-го, просто потому, что Terrorizer ничего толком не делали».



О том, как относился лидер Morbid Angel Trey Azagthoth к Terrorizer, была ли какая-то «ревность» по отношению к этому проекту:



«Нет. Не знаю точно, но Tray много раз напоминал мне, когда я играл в Morbid, все эти годы, что он бы хотел играть вещи Terrorizer на некоторых шоу Morbid во времена, думаю, "Covenant" или "Domination", не помню точно. Во время тура с "Blessed Are The Sick" или "Covenant" мы исполняли песню "Dead Shall Rise". Morbid Angel исполняли эту песню много раз в Штатах, не помню, играли ли мы её в Европе, но в Америке мы точно добавили её в несколько туров. Trey всегда хотел исполнять подобные вещи, но его группа всегда была Morbid Angel. Он всегда был занят делами Morbid Angel. Так занят, что для записи каждого альбома требовалось так много лет. Это была такая группа, где альбомы записывались целую вечность».



О том, поддерживает ли он отношения с Azagthoth'ом или другими членами MORBID ANGEL:



«Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю. Они мне не враги, но и не друзья. У них своя жизнь, а у меня своя».















