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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
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Morbid Angel

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20 сен 2023 : 		 ERIK RUTAN: «TREY AZAGTHOTH — один из лучших гитаристов»

23 апр 2023 : 		 Гитарист MORBID ANGEL упал на сцене

19 апр 2023 : 		 Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...ям!»

6 апр 2023 : 		 Еще один из переживших шоу MORBID ANGEL

5 апр 2023 : 		 Выжившие на концерте MORBID ANGEL

3 апр 2023 : 		 MORBID ANGEL о сорванной крыше

1 апр 2023 : 		 На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы

21 мар 2023 : 		 MORBID ANGEL думают о новой музыке

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

22 дек 2021 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года

2 мар 2021 : 		 PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL

31 авг 2020 : 		 Пазлы MORBID ANGEL выйдут осенью

24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

20 апр 2020 : 		 Переиздание MORBID ANGEL выйдет весной

24 дек 2019 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о мотивации

28 сен 2019 : 		 Умер бывший гитарист MORBID ANGEL

13 июн 2019 : 		 Редкое видео с репетиции классического состава MORBID ANGEL

13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

6 мар 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании MORBID ANGEL

30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL

19 окт 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили европейский тур

6 окт 2017 : 		 Новая песня MORBID ANGEL
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ERIK RUTAN: «TREY AZAGTHOTH — один из лучших гитаристов»



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В рамках беседы с подкастом "Riffhard" ERIK RUTAN ответил на вопрос, какие у него были отношения с TREY'ем AZAGTHOTH'ом:

«Для меня Trey как гитарист — это даже не обсуждается, на мой личный взгляд. Trey — один из самых важных гитаристов не только в дэт-металле, но и во всём мире. Если говорить конкретно о дэт-металле, то, конечно, я должен вспомнить и Trey'я, и Чака [Шульдинера из DEATH] — двух человек, которые изменили лицо всего. Что мне нравится в игре Trey'я, так это его уникальность, креативность и нестандартный подход к тому, как он играет. Всё получалось само собой, он просто чувствовал происходящее. И хотя я как музыкант отличаюсь от него, у нас были похожие черты в том смысле, что мы оба просто делали то, что получалось само собой. Мы не думали о правилах или логике. Мы просто играли с таким подходом: "Вот что я могу сказать и сделать в данный момент", и именно поэтому я считаю, что мы с ним были очень хорошей командой. Мы очень разные, но одинаковые в своём подходе. А изучение всей классической музыки MORBID ANGEL — чувак, я гастролировал в поддержку четырёх альбомов, я участвовал в записи трёх».




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