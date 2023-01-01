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ERIK RUTAN: «TREY AZAGTHOTH — один из лучших гитаристов»



В рамках беседы с подкастом "Riffhard" ERIK RUTAN ответил на вопрос, какие у него были отношения с TREY'ем AZAGTHOTH'ом:



«Для меня Trey как гитарист — это даже не обсуждается, на мой личный взгляд. Trey — один из самых важных гитаристов не только в дэт-металле, но и во всём мире. Если говорить конкретно о дэт-металле, то, конечно, я должен вспомнить и Trey'я, и Чака [Шульдинера из DEATH] — двух человек, которые изменили лицо всего. Что мне нравится в игре Trey'я, так это его уникальность, креативность и нестандартный подход к тому, как он играет. Всё получалось само собой, он просто чувствовал происходящее. И хотя я как музыкант отличаюсь от него, у нас были похожие черты в том смысле, что мы оба просто делали то, что получалось само собой. Мы не думали о правилах или логике. Мы просто играли с таким подходом: "Вот что я могу сказать и сделать в данный момент", и именно поэтому я считаю, что мы с ним были очень хорошей командой. Мы очень разные, но одинаковые в своём подходе. А изучение всей классической музыки MORBID ANGEL — чувак, я гастролировал в поддержку четырёх альбомов, я участвовал в записи трёх».







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