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Выжившие на концерте MORBID ANGEL



Три человека, пострадавшие от обрушения крыши на концерте MORBID ANGEL, поговорили с ABC 7 Chicago о пережитом событии.



Дилан Крон: «Я даже не знаю, как мне удалось выкарабкаться. Как только я почувствовал боль и начал звать на помощь, я подумал, что у меня еще есть шанс выбраться из этой ситуации. Я находился слева от центра сцены, так что как раз в том месте, где упала основная часть строения, я был прямо там. Все сразу же рухнуло на меня, и свет померк».



Пол Рохас, который стоял рядом с Фредом Ливингстоном-младшим, единственным погибшим в результате катастрофы, и сыном Фреда, вспоминает: «Я ощущаю тяжесть во всем теле, в ногах, в голове. Когда ты осознаешь случившееся спустя несколько дней и понимаешь, что, чувак, он был рядом со мной».



Виктория Белла, которая также была в первом ряду, сказала: «Я помню, как повернулась, чтобы бежать, и что-то ударило меня по голове, и в следующий момент я потеряла сознание. И последнее, что я помню, это как санитар подхватил меня и понес в машину скорой помощи».







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