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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 30
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 12
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 12
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Morbid Angel

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5 апр 2023 : 		 Выжившие на концерте MORBID ANGEL

3 апр 2023 : 		 MORBID ANGEL о сорванной крыше

1 апр 2023 : 		 На концерте MORBID ANGEL обрушилась крыша, есть жертвы

21 мар 2023 : 		 MORBID ANGEL думают о новой музыке

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL

11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

22 дек 2021 : 		 Бывший гитарист MORBID ANGEL — об альбоме 2011 года

2 мар 2021 : 		 PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL

31 авг 2020 : 		 Пазлы MORBID ANGEL выйдут осенью

24 апр 2020 : 		 Гитарист MORBID ANGEL сказал полиции: «Я профессиональный алкоголик»

20 апр 2020 : 		 Переиздание MORBID ANGEL выйдет весной

24 дек 2019 : 		 Вокалист MORBID ANGEL о мотивации

28 сен 2019 : 		 Умер бывший гитарист MORBID ANGEL

13 июн 2019 : 		 Редкое видео с репетиции классического состава MORBID ANGEL

13 фев 2019 : 		 MORBID ANGEL готовятся к работе над новым материалом

12 фев 2019 : 		 PETE SANDOVAL: «Я ни с кем из MORBID ANGEL даже не разговариваю»

8 май 2018 : 		 Новое видео MORBID ANGEL

6 мар 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании MORBID ANGEL

30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL

19 окт 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили европейский тур

6 окт 2017 : 		 Новая песня MORBID ANGEL

6 окт 2017 : 		 Обложка нового альбома MORBID ANGEL

18 июл 2017 : 		 MORBID ANGEL отменили выступления в Европе

16 июл 2017 : 		 Трейлер к виниловому релизу MORBID ANGEL

8 июл 2017 : 		 Видео с выступления MORBID ANGEL
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Выжившие на концерте MORBID ANGEL



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Три человека, пострадавшие от обрушения крыши на концерте MORBID ANGEL, поговорили с ABC 7 Chicago о пережитом событии.

Дилан Крон: «Я даже не знаю, как мне удалось выкарабкаться. Как только я почувствовал боль и начал звать на помощь, я подумал, что у меня еще есть шанс выбраться из этой ситуации. Я находился слева от центра сцены, так что как раз в том месте, где упала основная часть строения, я был прямо там. Все сразу же рухнуло на меня, и свет померк».

Пол Рохас, который стоял рядом с Фредом Ливингстоном-младшим, единственным погибшим в результате катастрофы, и сыном Фреда, вспоминает: «Я ощущаю тяжесть во всем теле, в ногах, в голове. Когда ты осознаешь случившееся спустя несколько дней и понимаешь, что, чувак, он был рядом со мной».

Виктория Белла, которая также была в первом ряду, сказала: «Я помню, как повернулась, чтобы бежать, и что-то ударило меня по голове, и в следующий момент я потеряла сознание. И последнее, что я помню, это как санитар подхватил меня и понес в машину скорой помощи».




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