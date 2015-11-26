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Morbid Angel

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PETE SANDOVAL не может выбрать любимый MORBID ANGEL



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Бывший барабанщик MORBID ANGEL PETE SANDOVAL опубликовал видео, в котором ответил на любимый вопрос поклонников:

«Мне поступает множество вопросов, меня отмечают на огромном количестве фотографий и видео, материалов, связанных с MORBID ANGEL, и спрашивают, кто мой любимый вокалист и какая эра группы для меня любимая — с David'ом Vincent'ом или Steve'ом Tucker'ом. Ну а мне обе в кайф. Я отлично проводил время, работая с David'ом Vincent'ом, и отлично проводил время, работая со Steve'ом Tucker'ом. Так что для меня, начиная с "Altars Of Madness" [1989], и до "Heretic" [2003] — все шедевры. Мы упорно трудились над этими пластинками, так что отвечу на вопрос так: у меня нет любимого альбома, у меня нет любимого периода и у меня нет любимого вокалиста — всех и всё люблю!»

PETE SANDOVAL Doesn



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


2 мар 2021, 16:33		Интересно, Трей всё бухает?


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