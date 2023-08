25 авг 2023



MICHAEL VOSS чтит память гитариста STATUS QUO



Michael Voss 13 октября на Massacre Records на CD, виниле и в цифровом варианте выпустит новую работу. получившую название "Rockers Rollin' (A Tribute To Rick Parfitt)", первый сингл из которой, "Rockers Rollin'", доступен ниже.



Трек-лист:



"Again And Again"

"Rain"

"Don't Drive My Car"

"For You"

"Rockers Rollin'"

"Oh! What A Night"

"Something 'Bout You Baby I Like"

"Reason For Living"

"Coming And Going"

"Living On An Island"







