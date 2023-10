сегодня



Фрагмент нового релиза STATUS QUO



earMUSIC первого декабря на двойном CD и тройном виниле выпустят новый концертный релиз STATUS QUO, Vol. 2 - Live In London, фрагмент из которого, "Rockin’ All Over The World", доступен ниже:



Disc 1

Intro (Live In London, New 2023 Mix)

"Caroline" (Live In London, New 2023 Mix)

"Paper Plane" (Live In London, New 2023 Mix)

"Hold You Back" (Live In London, New 2023 Mix)

"Rain" (Live In London, New 2023 Mix)

"Mystery Song" (Live In London, New 2023 Mix)

"Rock 'N' Roll 'N' You" (Live In London, New 2023 Mix)

"Beginning Of The End" (Live In London, New 2023 Mix)

"The Proposing Medley" (Live In London, New 2023 Mix)

"The Oriental" (Live In London, New 2023 Mix)





Disc 2

"Creepin' Up On You" (Live In London, New 2023 Mix)

"Marguerita Time" (Live In London, New 2023 Mix)

"Living On An Island" (Live In London, New 2023 Mix)

"In The Army Now" (Live In London, New 2023 Mix)

Drum Solo (Live In London, New 2023 Mix)

"Roll Over Lay Down" (Live In London, New 2023 Mix)

"Down Down" (Live In London, New 2023 Mix)

"Whatever You Want" (Live In London, New 2023 Mix)

"Rockin' All Over The World" (Live In London, New 2023 Mix)

"The Christmas Medley" (Live In London, New 2023 Mix)

"Burning Bridges" (Live In London, New 2023 Mix)







