Сборник лучшего от STATUS QUO



16 сентября на состоится выход сборника лучших композиций группы STATUS QUO "Quo’ing In – The Best of The Noughties". Фрагмент из этого релиза, композиция "Caroline (2022 Studio Version)", доступна ниже.



Трек-лист:



CD 1: ‘QUO’ING IN’



1. Backbone (Out Out Quoin’ Mix 2022)*

2. Looking Out For Caroline

3. Two Way Traffic

4. In The Army Now (2010 Studio Version)

5. Beginning Of The End

6. Round And Round

7. Rock ‘n‘ Roll ‘n‘ You

8. Raining In My Heart feat. Brian May

9. Liberty Lane

10. Jam Side Down

11. Running Inside My Head

12. Electric Arena

13. Twenty Wild Horses

14. Blues And Rhythm

15. Gotta Get Up And Go

16. The Way It Goes

17. Bula Bula Quo – Kua Ni Lega



CD 2: ‘QUO’ING OUT’



1. Caroline (2022 Studio Version)**

2. Paper Plane (2022 Studio Version)**

3. Rockin’ All Over The World (2022 Studio Version)**

4. Face The Music*** (7” single, A-Side)

5. Cut Me Some Slack (Out Out Quoin’ Mix 2022)*

6. The Party Ain’t Over Yet (Single Mix)***

7. Fun Fun Fun – with The Beach Boys

8. Pictures Of Matchstick Men (Aquostic Studio Version)

9. That’s A Fact (Aquostic Studio Version)

10. I’m Not Ready***

11. Tilting At The Mill***

12. I’m Watching Over You***

13. Mortified***

14. Temporary Friend***

15. I’ll Never Get Over You***

16. Live Medley***

17. Down Down (Aquostic Studio Version)

18. It’s Christmas Time ***



CD3: QUO’ING LIVE (only available with Ltd. 3CD Digipak Edition)



Previously unreleased live classics recorded during the “In Search of the Fourth Chord Tour”,



June 2008. Mixed & mastered in July 2022.



1. The Wanderer

2. Rain

3. Don’t Waste My Time

4. Don’t Drive My Car

5. Hold You Back

6. Creeping Up On You

7. Paper Plane

8. Living On An Island

9. Roll Over Lay Down

10. Rock and Roll Music/Bye Bye Johnny



*New 2022 Mix



**New 2022 Studio Recording



***Rare recordings previously only available as single or on limited editions







