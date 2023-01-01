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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Status Quo

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14 июл 2023 : 		 Новая книга о STATUS QUO

14 авг 2022 : 		 Сборник лучшего от STATUS QUO

3 май 2022 : 		 Выходит книга о STATUS QUO

6 окт 2021 : 		 Вокалист STATUS QUO почтил память басиста

26 сен 2021 : 		 Умер басист STATUS QUO

23 дек 2020 : 		 Рождественское сообщение от STATUS QUO

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

25 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

19 июн 2019 : 		 STATUS QUO выпустят новый альбом в сентябре

28 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

13 мар 2019 : 		 Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO

12 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

5 мар 2019 : 		 Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO

17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом
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|||| 14 июл 2023

Новая книга о STATUS QUO



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Rufus Publications анонсировали новую книгу о STATUS QUO — Portraits Of Status Quo. Трейлер доступен ниже.

STATUS QUO - Rufus Publications Announces




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