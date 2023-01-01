×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
42
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
39
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
34
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
26
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом
22
OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip
17
Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ...
15
DARK ANGEL полны надежды
15
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
42
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
39
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
34
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
26
все новости группы
Status Quo
Великобритания
Rock
Hard Rock
Psychedelic Rock
https://www.statusquo.co.uk/
Myspace:
http://www.myspace.com/statusquo40
Facebook:
https://www.facebook.com/StatusQuoOfficial
14 июл 2023
:
Новая книга о STATUS QUO
14 авг 2022
:
Сборник лучшего от STATUS QUO
3 май 2022
:
Выходит книга о STATUS QUO
6 окт 2021
:
Вокалист STATUS QUO почтил память басиста
26 сен 2021
:
Умер басист STATUS QUO
23 дек 2020
:
Рождественское сообщение от STATUS QUO
27 ноя 2020
:
Видео с текстом от басиста STATUS QUO
22 фев 2020
:
Новая песня вокалиста STATUS QUO
29 окт 2019
:
Видео с текстом от STATUS QUO
10 сен 2019
:
Новое видео STATUS QUO
3 сен 2019
:
Семплы новых песен STATUS QUO
13 июл 2019
:
Новое видео STATUS QUO
12 июл 2019
:
Видео из концертного альбома STATUS QUO
10 июл 2019
:
Видео из концертного альбома STATUS QUO
7 июл 2019
:
Видео из концертного альбома STATUS QUO
3 июл 2019
:
Видео из концертного альбома STATUS QUO
28 июн 2019
:
Концертное видео STATUS QUO
26 июн 2019
:
Концертное видео STATUS QUO
25 июн 2019
:
Концертное видео STATUS QUO
19 июн 2019
:
STATUS QUO выпустят новый альбом в сентябре
28 мар 2019
:
Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO
13 мар 2019
:
Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO
12 мар 2019
:
Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO
5 мар 2019
:
Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO
17 янв 2019
:
Новая книга о STATUS QUO выйдет весной
15 ноя 2018
:
Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом
14 авг 2018
:
Семплы песен из нового релиза STATUS QUO
31 июл 2018
:
Фрагмент нового DVD STATUS QUO
20 июл 2018
:
Песня из концертного альбома STATUS QUO
15 июл 2018
:
STATUS QUO выпустят два концертных альбома
26 июн 2018
:
Новая песня гитариста STATUS QUO
6 июн 2018
:
Новая песня гитариста STATUS QUO
23 май 2018
:
Новая песня гитариста STATUS QUO
10 май 2018
:
Новые песни гитариста STATUS QUO
8 мар 2018
:
Новая песня гитариста STATUS QUO
19 дек 2017
:
Профессиональное видео с выступления STATUS QUO
17 дек 2017
:
Новая песня гитариста STATUS QUO
8 дек 2017
:
Альбом гитариста STATUS QUO выйдет весной
12 июл 2017
:
Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом
25 июн 2017
:
Фрагмент нового DVD STATUS QUO
20 май 2017
:
Фрагмент нового DVD STATUS QUO
14 май 2017
:
Концертный релиз STATUS QUO выйдет летом
26 апр 2017
:
STATUS QUO переиздадут три классических альбома
28 дек 2016
:
Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»
25 дек 2016
:
Умер гитарист STATUS QUO
21 дек 2016
:
Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой
8 окт 2016
:
Концертное видео STATUS QUO
16 сен 2016
:
Менеджер STATUS QUO о здоровье Rick'a
12 июл 2016
:
Гитарист STATUS QUO идет на поправку
8 июл 2016
:
Акустика от STATUS QUO
16 июн 2016
:
Гитариста STATUS QUO хватил инфаркт
4 май 2016
:
STATUS QUO выпускают пиво и сидр
13 ноя 2015
:
Видео от басиста STATUS QUO
20 мар 2015
:
Трейлер нового DVD STATUS QUO
12 мар 2015
:
Акустика от STATUS QUO
27 янв 2015
:
Альбомы STATUS QUO провели в чартах 500 недель
25 ноя 2014
:
Фрагмент акустического трека STATUS QUO
21 сен 2014
:
Видео с текстом от STATUS QUO
19 фев 2014
:
Переиздание STATUS QUO выйдет в марте
23 сен 2013
:
Новое видео STATUS QUO
12 июн 2013
:
Новое видео STATUS QUO
11 июн 2013
:
STATUS QUO выпустят шестидисковый концертный релиз в сентябре
7 июн 2013
:
Новое видео STATUS QUO
25 май 2013
:
STATUS QUO объявили имя нового барабанщика
15 апр 2013
:
STATUS QUO выпускают тематический художественный фильм
7 мар 2013
:
Реюнион концерты STATUS QUO выйдут на CD
18 дек 2012
:
STATUS QUO покинул барабанщик
7 ноя 2012
:
Оригинальный состав STATUS QUO поедет в тур по Британии
10 окт 2012
:
Превью нового документального фильма STATUS QUO
17 сен 2011
:
Документальный фильм о STATUS QUO
23 май 2011
:
Новое видео STATUS QUO
21 апр 2011
:
Детали нового альбома STATUS QUO
21 янв 2011
:
Концертный альбом вокалиста STATUS QUO выйдет в марте
8 окт 2010
:
Новое видео STATUS QUO
27 сен 2010
:
STATUS QUO выпустят новую версию ‘In The Army Now’
19 окт 2009
:
Новый DVD STATUS QUO выйдет в октябре
14 июл 2023
Новая книга о STATUS QUO
Rufus Publications анонсировали новую книгу о STATUS QUO — Portraits Of Status Quo. Трейлер доступен ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 145
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет