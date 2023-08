Архивы STATUS QUO

сегодня



STATUS QUO выпустили первую часть "Official Archive Series" — Vol. 1 - Live In Amsterdam, которая доступна на виниле и номерном CD, а также в цифровом варианте. Запись проходила в рамках "Pictures Exposed World Tour" 19 октября 2010 года:



CD 1:

"Intro"

"Caroline"

"Something 'Bout You Baby I Like"

"Rain"

"Don't Drive My Car"

"Mean Girl"

"Softer Ride"

"Beginning Of The End"

"Hold You Back"

"The Proposing Medley"

"The Oriental"

"Creepin' Up On You"





CD 2:

"Living On An Island"

"In The Army Now"

"Drum Solo"

"Roll Over Lay Down"

"Down Down"

"Whatever You Want"

"Rockin' All Over The World"

"Junior's Wailing"

"Rock 'N' Roll Music/Bye Bye Johnny"







