Выходит книга о STATUS QUO



"Over And Done" — это чествование классического состава STATUS QUO в составе Rossi, Парфитта, Ланкастера и Coghlan'а, построенное на огромной подборке в основном не публиковавшихся фотографий со сцены и вне сцены семидесятых годов, а также фотографий с воссоединения 2013/14 годов. Выступление написано давним и преданным поклонником Quo Аланом Статцем, который видел группу более ста раз с 1976 года, включая все лондонские концерты классического состава в 70-е годы, а также последний концерт в Дублине.



В этой уникальной книге во всей красе передано восхищение классическим составом Status Quo, и она дополнена предисловием Джона Коглана. После печального ухода из жизни Рика Парфитта в 2016 году и Алана Ланкастера в 2021 году, воссоединение 2013/14 годов стало последней возможностью увидеть легендарную четвёрку на сцене. Эта книга поможет вернуть то чувство восторга и воспоминания, которые испытывает каждый поклонник Quo, ставший свидетелем выступления классической группы. Это прекрасное напоминание о тех моментах в истории Quo, которые, к сожалению, теперь уже действительно позади и в прошлом. Это версия в мягком переплете лимитированного издания "Status Quo Over And Done Hardback", которое уже распродано, будет доступна с 22 июоя







