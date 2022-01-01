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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 22
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
[= ||| все новости группы



*

Status Quo

*



3 май 2022 : 		 Выходит книга о STATUS QUO

6 окт 2021 : 		 Вокалист STATUS QUO почтил память басиста

26 сен 2021 : 		 Умер басист STATUS QUO

23 дек 2020 : 		 Рождественское сообщение от STATUS QUO

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

25 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

19 июн 2019 : 		 STATUS QUO выпустят новый альбом в сентябре

28 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

13 мар 2019 : 		 Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO

12 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

5 мар 2019 : 		 Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO

17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

14 авг 2018 : 		 Семплы песен из нового релиза STATUS QUO

31 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO
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Выходит книга о STATUS QUO



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"Over And Done" — это чествование классического состава STATUS QUO в составе Rossi, Парфитта, Ланкастера и Coghlan'а, построенное на огромной подборке в основном не публиковавшихся фотографий со сцены и вне сцены семидесятых годов, а также фотографий с воссоединения 2013/14 годов. Выступление написано давним и преданным поклонником Quo Аланом Статцем, который видел группу более ста раз с 1976 года, включая все лондонские концерты классического состава в 70-е годы, а также последний концерт в Дублине.

В этой уникальной книге во всей красе передано восхищение классическим составом Status Quo, и она дополнена предисловием Джона Коглана. После печального ухода из жизни Рика Парфитта в 2016 году и Алана Ланкастера в 2021 году, воссоединение 2013/14 годов стало последней возможностью увидеть легендарную четвёрку на сцене. Эта книга поможет вернуть то чувство восторга и воспоминания, которые испытывает каждый поклонник Quo, ставший свидетелем выступления классической группы. Это прекрасное напоминание о тех моментах в истории Quo, которые, к сожалению, теперь уже действительно позади и в прошлом. Это версия в мягком переплете лимитированного издания "Status Quo Over And Done Hardback", которое уже распродано, будет доступна с 22 июоя

STATUS QUO - Softcover Version Of Over And Done Due In July 2022




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