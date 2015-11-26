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Status Quo

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6 окт 2021 : 		 Вокалист STATUS QUO почтил память басиста

26 сен 2021 : 		 Умер басист STATUS QUO

23 дек 2020 : 		 Рождественское сообщение от STATUS QUO

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

25 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

19 июн 2019 : 		 STATUS QUO выпустят новый альбом в сентябре

28 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

13 мар 2019 : 		 Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO

12 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

5 мар 2019 : 		 Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO

17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

14 авг 2018 : 		 Семплы песен из нового релиза STATUS QUO

31 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 июл 2018 : 		 Песня из концертного альбома STATUS QUO
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Вокалист STATUS QUO почтил память басиста



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Вокалист STATUS QUO Francis Rossi почтил память Алана Ланкастера, скончавшегося 26 сентября в возрасте 72 лет:

«Мне очень печально слышать о кончине Алана. Мы были друзьями и коллегами в течение многих лет и вместе добились фантастического успеха как Frantic Four вместе с Риком Парфиттом и Джоном Когланом. Алан был неотъемлемой частью звучания и огромного успеха STATUS QUO в 60-х и 70-х годах. Хотя хорошо известно, что мы отдалились друг от друга в последние годы, у меня всегда будут очень приятные воспоминания о наших ранних совместных днях, и я соболезную Дейл и семье Алана».

Менеджер STATUS QUO Саймон Портер добавил:

«Это очень печальные новости, я искренне соболезную Дейл и её семье.

Было невероятным удовольствием вновь собрать оригинальный состав для двух туров 2013/2014 годов, которые прошли с аншлагом, и подарить фанатам STATUS QUO Frantic Four последнее наследие и такую неизгладимую память. Хотя Алан и тогда был не в лучшем состоянии, он решительно и стойко выдержал все туры, и с ним было приятно работать».

STATUS QUO





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