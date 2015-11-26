сегодня



Вокалист STATUS QUO почтил память басиста



Вокалист STATUS QUO Francis Rossi почтил память Алана Ланкастера, скончавшегося 26 сентября в возрасте 72 лет:



«Мне очень печально слышать о кончине Алана. Мы были друзьями и коллегами в течение многих лет и вместе добились фантастического успеха как Frantic Four вместе с Риком Парфиттом и Джоном Когланом. Алан был неотъемлемой частью звучания и огромного успеха STATUS QUO в 60-х и 70-х годах. Хотя хорошо известно, что мы отдалились друг от друга в последние годы, у меня всегда будут очень приятные воспоминания о наших ранних совместных днях, и я соболезную Дейл и семье Алана».



Менеджер STATUS QUO Саймон Портер добавил:



«Это очень печальные новости, я искренне соболезную Дейл и её семье.



Было невероятным удовольствием вновь собрать оригинальный состав для двух туров 2013/2014 годов, которые прошли с аншлагом, и подарить фанатам STATUS QUO Frantic Four последнее наследие и такую неизгладимую память. Хотя Алан и тогда был не в лучшем состоянии, он решительно и стойко выдержал все туры, и с ним было приятно работать».







</div>





+1 -0



просмотров: 310

