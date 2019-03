сегодня



Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO



Francis Rossi, основатель STATUS QUO, подтвердил информацию о выпуске совместного с вокалисткой Hannah'ой Rickard альбома, а также новой автобиографии, написанной Mick'ом Wall'ом.



Новый совместный альбом получил название "We Talk Too Much". Rossi и Rickard познакомились во время работы над проектами "Aquostic" STATUS QUO.



В альбом, выходящий 15 марта на earMUSIC, вошли песни с налётом кантри. Это совершенно новый музыкальный материал, который сочинили Rossi, Rickard и Bob Young.



Новая песня, получившая название "I'll Take You Home", доступна для просмотра ниже.



Трек-лист:



"I'll Take You Home"

"I've Tried Letting It Go"

"Oughta Know By Now"

"But I Just Said Goodbye"

"Waiting For Jesus"

"I'm Only Happy"

"Rearrange"

"I Talk Too Much"

"Heartbreaker"

"Good Times Bad Times"

"Sinking In Blue"

"Maybe Tomorrow"





















