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Status Quo

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23 май 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

10 май 2018 : 		 Новые песни гитариста STATUS QUO

8 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

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17 дек 2017 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

8 дек 2017 : 		 Альбом гитариста STATUS QUO выйдет весной

12 июл 2017 : 		 Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

14 май 2017 : 		 Концертный релиз STATUS QUO выйдет летом

26 апр 2017 : 		 STATUS QUO переиздадут три классических альбома

28 дек 2016 : 		 Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»

25 дек 2016 : 		 Умер гитарист STATUS QUO

21 дек 2016 : 		 Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой

8 окт 2016 : 		 Концертное видео STATUS QUO

16 сен 2016 : 		 Менеджер STATUS QUO о здоровье Rick'a
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Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO



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Francis Rossi, основатель STATUS QUO, подтвердил информацию о выпуске совместного с вокалисткой Hannah'ой Rickard альбома, а также новой автобиографии, написанной Mick'ом Wall'ом.

Новый совместный альбом получил название "We Talk Too Much". Rossi и Rickard познакомились во время работы над проектами "Aquostic" STATUS QUO.

В альбом, выходящий 15 марта на earMUSIC, вошли песни с налётом кантри. Это совершенно новый музыкальный материал, который сочинили Rossi, Rickard и Bob Young.

Новая песня, получившая название "I'll Take You Home", доступна для просмотра ниже.

Трек-лист:

"I'll Take You Home"
"I've Tried Letting It Go"
"Oughta Know By Now"
"But I Just Said Goodbye"
"Waiting For Jesus"
"I'm Only Happy"
"Rearrange"
"I Talk Too Much"
"Heartbreaker"
"Good Times Bad Times"
"Sinking In Blue"
"Maybe Tomorrow"

STATUS QUO Singer / Guitarist FRANCIS ROSSI Streaming









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