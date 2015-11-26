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Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO
Francis Rossi, основатель STATUS QUO, подтвердил информацию о выпуске совместного с вокалисткой Hannah'ой Rickard альбома, а также новой автобиографии, написанной Mick'ом Wall'ом.
Новый совместный альбом получил название "We Talk Too Much". Rossi и Rickard познакомились во время работы над проектами "Aquostic" STATUS QUO.
В альбом, выходящий 15 марта на earMUSIC, вошли песни с налётом кантри. Это совершенно новый музыкальный материал, который сочинили Rossi, Rickard и Bob Young.
Новая песня, получившая название "I'll Take You Home", доступна для просмотра ниже.
Трек-лист:
"I'll Take You Home"
"I've Tried Letting It Go"
"Oughta Know By Now"
"But I Just Said Goodbye"
"Waiting For Jesus"
"I'm Only Happy"
"Rearrange"
"I Talk Too Much"
"Heartbreaker"
"Good Times Bad Times"
"Sinking In Blue"
"Maybe Tomorrow"
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