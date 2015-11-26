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Status Quo

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5 мар 2019 : 		 Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO

17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

14 авг 2018 : 		 Семплы песен из нового релиза STATUS QUO

31 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 июл 2018 : 		 Песня из концертного альбома STATUS QUO

15 июл 2018 : 		 STATUS QUO выпустят два концертных альбома

26 июн 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

6 июн 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

23 май 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

10 май 2018 : 		 Новые песни гитариста STATUS QUO

8 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

19 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления STATUS QUO

17 дек 2017 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

8 дек 2017 : 		 Альбом гитариста STATUS QUO выйдет весной

12 июл 2017 : 		 Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

14 май 2017 : 		 Концертный релиз STATUS QUO выйдет летом

26 апр 2017 : 		 STATUS QUO переиздадут три классических альбома

28 дек 2016 : 		 Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»

25 дек 2016 : 		 Умер гитарист STATUS QUO

21 дек 2016 : 		 Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой

8 окт 2016 : 		 Концертное видео STATUS QUO

16 сен 2016 : 		 Менеджер STATUS QUO о здоровье Rick'a

12 июл 2016 : 		 Гитарист STATUS QUO идет на поправку
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|||| 5 мар 2019

Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO



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Для Francis'a Rossi из STATUS QUO 2019 год будет очень насыщенным: он выпустит альбом, записанный совместно с Hannah'ой Rickard, новую автобиографию вместе с Mick'ом Wall'ом и поедет вместе с ним в тур, в котором представит это произведение, а также ответит на вопросы всех собравшихся.

Работа проекта ROSSI/RICKARD получила название "We Talk Too Much" и будет выпущена 15 марта на earMUSIC.

Трек-лист:

01. I'll Take You Home (Rossi/Rickard)

02. I've Tried Letting It Go (Rossi/Rickard)

03. Oughta Know By Now (Rossi/Rickard)

04. But I Just Said Goodbye (Rossi/Young)

05. Waiting For Jesus (Hannah Rickard/Howard Rickard)

06. I'm Only Happy (Rossi/Rickard)

07. Rearrange (Rossi/Frost)

08. I Talk Too Much (Rossi/Young)

09. Heartbreaker (Hannah Rickard/Howard Rickard)

10. Good Times Bad Times (Rossi/Rickard/Young)

11. Sinking In Blue (Rossi/Young)

12. Maybe Tomorrow (Rossi/Rickard)

Композиция "Maybe Tomorrow" доступна для прослушивания ниже.

STATUS QUO Singer / Guitarist FRANCIS ROSSI Streaming








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