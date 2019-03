5 мар 2019



Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO



Для Francis'a Rossi из STATUS QUO 2019 год будет очень насыщенным: он выпустит альбом, записанный совместно с Hannah'ой Rickard, новую автобиографию вместе с Mick'ом Wall'ом и поедет вместе с ним в тур, в котором представит это произведение, а также ответит на вопросы всех собравшихся.



Работа проекта ROSSI/RICKARD получила название "We Talk Too Much" и будет выпущена 15 марта на earMUSIC.



Трек-лист:



01. I'll Take You Home (Rossi/Rickard)



02. I've Tried Letting It Go (Rossi/Rickard)



03. Oughta Know By Now (Rossi/Rickard)



04. But I Just Said Goodbye (Rossi/Young)



05. Waiting For Jesus (Hannah Rickard/Howard Rickard)



06. I'm Only Happy (Rossi/Rickard)



07. Rearrange (Rossi/Frost)



08. I Talk Too Much (Rossi/Young)



09. Heartbreaker (Hannah Rickard/Howard Rickard)



10. Good Times Bad Times (Rossi/Rickard/Young)



11. Sinking In Blue (Rossi/Young)



12. Maybe Tomorrow (Rossi/Rickard)



Композиция "Maybe Tomorrow" доступна для прослушивания ниже.



















