Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO



Семплы из нового альбома Francis'а Rossi, фронтмена STATUS QUO, который создан в соавторстве с Hannah'ой Rickard, доступны ниже. Альбом, получивший название "We Talk Too Much", выйдет 15 марта на earMUSIC.



Трек-лист:



"I'll Take You Home"

"I've Tried Letting It Go"

"Oughta Know By Now"

"But I Just Said Goodbye"

"Waiting For Jesus"

"I'm Only Happy"

"Rearrange"

"I Talk Too Much"

"Heartbreaker"

"Good Times Bad Times"

"Sinking In Blue"

"Maybe Tomorrow"























