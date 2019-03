сегодня



Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO



Francis Rossi, основатель STATUS QUO, подтвердил информацию о выпуске совместного с вокалисткой Hannah'ой Rickard альбома, а также новой автобиографии, написанной Mick'ом Wall'ом.



Новый совместный альбом получил название "We Talk Too Much". Rossi и Rickard познакомились во время работы над проектами "Aquostic" STATUS QUO.



В альбом, выпущенный 15 марта на earMUSIC, вошли песни с налётом кантри. Это совершенно новый музыкальный материал, который сочинили Rossi, Rickard и Bob Young.



Трек-лист:



"I'll Take You Home"

"I've Tried Letting It Go"

"Oughta Know By Now"

"But I Just Said Goodbye"

"Waiting For Jesus"

"I'm Only Happy"

"Rearrange"

"I Talk Too Much"

"Heartbreaker"

"Good Times Bad Times"

"Sinking In Blue"

"Maybe Tomorrow"



Композиция "I've Tried Letting It Go" доступна для прослушивания ниже.





















