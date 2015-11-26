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Status Quo

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26 сен 2021 : 		 Умер басист STATUS QUO

23 дек 2020 : 		 Рождественское сообщение от STATUS QUO

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

25 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

19 июн 2019 : 		 STATUS QUO выпустят новый альбом в сентябре

28 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

13 мар 2019 : 		 Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO

12 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

5 мар 2019 : 		 Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO

17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

14 авг 2018 : 		 Семплы песен из нового релиза STATUS QUO

31 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 июл 2018 : 		 Песня из концертного альбома STATUS QUO

15 июл 2018 : 		 STATUS QUO выпустят два концертных альбома
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|||| 26 сен 2021

Умер басист STATUS QUO



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Бывший басист STATUS QUO Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет от рассеянного склероза. Об этом сообщил Craig Bennett:

«По просьбе его любящей и глубоко почитаемой семьи я с болью в сердце сообщаю о кончине Алана Ланкастера, уроженца Великобритании, музыкального короля, бога гитары и основателя культовой группы STATUS QUO.

Алан Ланкастер скончался сегодня утром в своем доме в Сиднее в окружении семьи. У Алана был рассеянный склероз. Ему было 72 года.

Группа STATUS QUO начала свою деятельность в 1967 году под названием Rockin' All Over The World. Легендарная группа на протяжении десятилетий записывала хитовые песни, включая "Down Down" и "Whatever You Want". Алан женился на своей прекрасной жене Дейл Ланкастер в 1978 году. Они познакомились, когда Алан и STATUS QUO, а также SLADE и LINDISFARNE гастролировали по Австралии в 1973 году.

Алана, который был дорогим и особенным другом, пережили Дейл, его дети Алан-младший, Тони и Дэвид, а также пять внуков. Сегодня утром Дейл сказала, что Алан любил свою жизнь в Австралии. Его мать и отец, а также брат и сестра также переехали в Австралию. Дейл сказала: "У нас у всех разбито сердце. Алан обладал удивительным остроумием и потрясающе тонким чувством юмора. Он был преданным и обожаемым мужем, отцом и дедушкой. Семья всегда была в центре его внимания.

Несмотря на рассеянный склероз и проблемы с передвижением, Алан принял участие в чрезвычайно успешных турах реюниона в Великобритании и Европе в 2013 и 2014 годах. Он смело выступал перед тысячами обожающих его поклонников... и ему нравилось снова быть с группой и своей верной армией QUO»

Founding STATUS QUO Bassist ALAN LANCASTER Dead At 72





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