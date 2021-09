26 сен 2021



Умер басист STATUS QUO



Бывший басист STATUS QUO Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет от рассеянного склероза. Об этом сообщил Craig Bennett:



«По просьбе его любящей и глубоко почитаемой семьи я с болью в сердце сообщаю о кончине Алана Ланкастера, уроженца Великобритании, музыкального короля, бога гитары и основателя культовой группы STATUS QUO.



Алан Ланкастер скончался сегодня утром в своем доме в Сиднее в окружении семьи. У Алана был рассеянный склероз. Ему было 72 года.



Группа STATUS QUO начала свою деятельность в 1967 году под названием Rockin' All Over The World. Легендарная группа на протяжении десятилетий записывала хитовые песни, включая "Down Down" и "Whatever You Want". Алан женился на своей прекрасной жене Дейл Ланкастер в 1978 году. Они познакомились, когда Алан и STATUS QUO, а также SLADE и LINDISFARNE гастролировали по Австралии в 1973 году.



Алана, который был дорогим и особенным другом, пережили Дейл, его дети Алан-младший, Тони и Дэвид, а также пять внуков. Сегодня утром Дейл сказала, что Алан любил свою жизнь в Австралии. Его мать и отец, а также брат и сестра также переехали в Австралию. Дейл сказала: "У нас у всех разбито сердце. Алан обладал удивительным остроумием и потрясающе тонким чувством юмора. Он был преданным и обожаемым мужем, отцом и дедушкой. Семья всегда была в центре его внимания.



Несмотря на рассеянный склероз и проблемы с передвижением, Алан принял участие в чрезвычайно успешных турах реюниона в Великобритании и Европе в 2013 и 2014 годах. Он смело выступал перед тысячами обожающих его поклонников... и ему нравилось снова быть с группой и своей верной армией QUO»













+1 -0



просмотров: 296