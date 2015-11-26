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Видео с текстом от басиста STATUS QUO



Басист STATUS QUO John ‘Rhino’ Edwards опубликовал видео с текстом к песне "Super Smashing Great", посвященной тем, кого не замечает правительство в своей поддержке в сложной текущей ситуации и тех, кто является скелетом музыкальной индустрии. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Stagehand’s COVID-19 Crew Relief Fund.







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