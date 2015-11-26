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*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Status Quo

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27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

25 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

19 июн 2019 : 		 STATUS QUO выпустят новый альбом в сентябре

28 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

13 мар 2019 : 		 Семплы из нового альбома фронтмена STATUS QUO

12 мар 2019 : 		 Новая песня вокалиста/гитариста STATUS QUO

5 мар 2019 : 		 Фрагмент нового релиза вокалиста STATUS QUO

17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

14 авг 2018 : 		 Семплы песен из нового релиза STATUS QUO

31 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 июл 2018 : 		 Песня из концертного альбома STATUS QUO

15 июл 2018 : 		 STATUS QUO выпустят два концертных альбома

26 июн 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

6 июн 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO
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Видео с текстом от басиста STATUS QUO



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Басист STATUS QUO John ‘Rhino’ Edwards опубликовал видео с текстом к песне "Super Smashing Great", посвященной тем, кого не замечает правительство в своей поддержке в сложной текущей ситуации и тех, кто является скелетом музыкальной индустрии. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Stagehand’s COVID-19 Crew Relief Fund.

STATUS QUO's JOHN 'RHINO' EDWARDS Releases "Super Smashing Great" Single To Help Those Ignored By Government In These Challenging Times; Lyric Video



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