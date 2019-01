сегодня



Новая книга о STATUS QUO выйдет весной



Wymer Publishing одиннадцатого апреля выпустят новую книгу о STATUS QUO, Over And Done, в которую войдет множество ранее неопубликованных фотографий как со сцены, так и из-за кулис, а также ряд снимков с выступлений в 2013/2014 годах. За сопроводительный текст отвечал преданный фанат группы, Alan Stutz, который буквально сотни раз был на концертах группы, включая все выступления в Лондоне, а также последнее шоу классического состава в Дублине в 2014 году.











