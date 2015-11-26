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Status Quo

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17 янв 2019 : 		 Новая книга о STATUS QUO выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO выпускает сольный альбом

14 авг 2018 : 		 Семплы песен из нового релиза STATUS QUO

31 июл 2018 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 июл 2018 : 		 Песня из концертного альбома STATUS QUO

15 июл 2018 : 		 STATUS QUO выпустят два концертных альбома

26 июн 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

6 июн 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

23 май 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

10 май 2018 : 		 Новые песни гитариста STATUS QUO

8 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

19 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления STATUS QUO

17 дек 2017 : 		 Новая песня гитариста STATUS QUO

8 дек 2017 : 		 Альбом гитариста STATUS QUO выйдет весной

12 июл 2017 : 		 Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

14 май 2017 : 		 Концертный релиз STATUS QUO выйдет летом

26 апр 2017 : 		 STATUS QUO переиздадут три классических альбома

28 дек 2016 : 		 Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»

25 дек 2016 : 		 Умер гитарист STATUS QUO

21 дек 2016 : 		 Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой

8 окт 2016 : 		 Концертное видео STATUS QUO

16 сен 2016 : 		 Менеджер STATUS QUO о здоровье Rick'a

12 июл 2016 : 		 Гитарист STATUS QUO идет на поправку

8 июл 2016 : 		 Акустика от STATUS QUO
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Новая книга о STATUS QUO выйдет весной



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Wymer Publishing одиннадцатого апреля выпустят новую книгу о STATUS QUO, Over And Done, в которую войдет множество ранее неопубликованных фотографий как со сцены, так и из-за кулис, а также ряд снимков с выступлений в 2013/2014 годах. За сопроводительный текст отвечал преданный фанат группы, Alan Stutz, который буквально сотни раз был на концертах группы, включая все выступления в Лондоне, а также последнее шоу классического состава в Дублине в 2014 году.

STATUS QUO - Over And Done Book Due In April; Includes Foreword By JOHN COGHLAN




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