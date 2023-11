сегодня



Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»



Richard Patrick в беседе с ADK Metal News, Reviews, Reactions & Interviews рассказал о том, как его группе удалось адаптироваться к бизнес-модели потоковой музыки:



«Я пришел к тому, что я просто делаю записи, потому что это моя работа. Я делаю записи [и] надеюсь, что люди их слушают. Я буду играть их на своих концертах. Но я ничего не жду. Я не жду, например, "О, ты снова получишь чертову платину". Эти дни остались в прошлом».



На вопрос о том, как сейчас звукозаписывающим лейблам удается зарабатывать на Spotify и могут ли они не пускать свои релизы на стриминговые платформы, он ответил:



«Ну, они продали всё несколько лет назад. Звукозаписывающие компании сказали: "Вот наш каталог. Сначала заплатите нам большую, огромную сумму денег, а потом мы передадим его группам, когда они попросят". Таким образом, все музыкальные руководители заработали кучу денег, заключив со Spotify такие сделки, благодаря которым они получили каталоги изначально. Так, Spotify заплатила 17 миллионов Warner Brothers за свой каталог. Я не утверждаю, что Warner Brothers поступила именно так. Я просто использую это в качестве гипотезы. Но да, все ушло, все в прошлом».



Отвечая на вопрос о том, насколько сложно быть профессиональным музыкантом в наше время, Patrick сказал:



«Я записал последний альбом [2023 'The Algorithm'] за 20 000 баксов. Я сделал [третий альбом FILTER 2002 года] "The Amalgamut" за 350 000 долларов. Люди покупали дома, потому что они столько работали над пластинкой, и они покупали дома. А мы продавали миллион пластинок. Так что вы вернули деньги, вы их заработали. "The Algorithm" обошелся мне примерно в 20 тысяч. И я даже не знаю, получил ли я компенсацию от лейбла или что-то еще. Я даже не уверен, что это мне компенсируют. Я просто не знаю».



Отвечая на вопрос о том, есть ли еще польза для артистов в том, чтобы идти по пути звукозаписывающей компании, или им лучше делать все самостоятельно, Richard сказал:



«Я не знаю. Пока не знаю, как у меня обстоят дела с лейблом. В данный момент мы еще не определились. Я был связан с 10 лейблами или около того — горсткой лейблов — и я знаю, каково это, когда лейбл хочет, чтобы ты был знаменитым, хочет сделать твою жизнь удивительной и работать над твоей записью. А Golden Robot борется со всеми остальными за то, как заработать на жизнь на этом. И это тяжело. И у тебя нет уверенности. Если ты попадешь на радио, то продашь миллион пластинок. Этого больше не происходит. Радио уже не так эффективно, как раньше. Так что, например, кто мы? Аккаунт в TikTok? Мне буквально нужно нанять человека, который будет заниматься TikTok, вложить 10 тысяч в видеоролики на TikTok и запустить все это дело. У меня есть аккаунт в TikTok, но я просто не понимаю всего этого. Я не понимаю, в чем смысл. Я выпускаю там материалы, но это то же самое, что и " Reels" в Instagram или "Stories" или что-либо еще в Facebook]. Но все дело в том, чтобы постить всякую хрень; все дело в том, чтобы постить контент».







