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Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»



Richard Patrick в недавнем интервью ответил на вопрос, что послужило вдохновением для текстов к новому альбому "The Algorithm":



«У меня есть свой взгляд на мир. Думаю, если бы люди хотели определить, кто я, они бы назвали меня демократом, а кто-то — либеральным демократом. Я определённо люблю мир, люблю людей, живущих в нём, и меня это очень волнует. Так что большинство моих героев писали о том, что их волнует: Bono, Джон Леннон, Джо Страммер, Al Jourgensen, Nivek Ogre. Они все были уверены, что высказывают своё мнение, и их песни были очень актуальны. Именно у этих ребят я черпаю вдохновение, так что вы можете сказать, что именно они меня вдохновляют. Это любовное письмо миру. Каждая пластинка для меня — это как катарсический крик на весь мир. Это моя единственная возможность что-то сказать».







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