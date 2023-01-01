Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 15
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
*Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет 11
*Как уникальность FEAR FACTORY работала против группы 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 15
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
[= ||| все новости группы



*

Filter

*



1 сен 2023 : 		 Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»

27 авг 2023 : 		 Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»

12 июл 2023 : 		 Новое видео FILTER

18 июн 2023 : 		 Лидер FILTER — о новой пластинке

26 май 2023 : 		 Новое видео FILTER

6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER

29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа

26 авг 2020 : 		 Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER

29 июн 2020 : 		 Видео с текстом от FILTER

18 июн 2020 : 		 Новое видео FILTER

1 май 2020 : 		 Музыканты FILTER, COLD, BREAKING BENJAMIN и CANDLEBOX исполняют FILTER

24 июн 2019 : 		 Переиздание FILTER выйдет в августе

3 июн 2017 : 		 Новое видео FILTER

19 май 2017 : 		 Лидер FILTER о Крисе Корнелле

24 фев 2017 : 		 Лидер FILTER работает над эмбиент-альбомом

15 июн 2016 : 		 FILTER — паникеры?

15 апр 2016 : 		 Вокалист FILTER раскритиковал GUNS N' ROSES

30 мар 2016 : 		 Вокалист FILTER: «Трамп — новый Гитлер!»

5 мар 2016 : 		 Новое видео FILTER

26 фев 2016 : 		 Новая песня FILTER

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FILTER выйдет в апреле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»



zoom
Richard Patrick в недавнем интервью ответил на вопрос, что послужило вдохновением для текстов к новому альбому "The Algorithm":

«У меня есть свой взгляд на мир. Думаю, если бы люди хотели определить, кто я, они бы назвали меня демократом, а кто-то — либеральным демократом. Я определённо люблю мир, люблю людей, живущих в нём, и меня это очень волнует. Так что большинство моих героев писали о том, что их волнует: Bono, Джон Леннон, Джо Страммер, Al Jourgensen, Nivek Ogre. Они все были уверены, что высказывают своё мнение, и их песни были очень актуальны. Именно у этих ребят я черпаю вдохновение, так что вы можете сказать, что именно они меня вдохновляют. Это любовное письмо миру. Каждая пластинка для меня — это как катарсический крик на весь мир. Это моя единственная возможность что-то сказать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 214

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом