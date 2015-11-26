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FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа



"Murica", новое видео группы FILTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из войдёт в предстоящий альбом коллектива, работа над которым идёт в данное время.



Лидер группы, Richard Patrick сказал:



«Персонаж клипа — сторонник Трампа, любящий оружие, не принимающий лекарства, суперфрик, "безумный американец сам себе на уме". И он пытается взять под контроль то, что не вышло из-под контроля. И он боится. Он очень беспокойный белый мужчина. Психопат, поддерживающий Трампа, которого, я надеюсь, смог изобразить».













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