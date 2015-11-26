Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 245
*Новое видео AC/DC 82
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 66
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 56
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 53
[= ||| все новости группы



*

Filter

*



29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа

26 авг 2020 : 		 Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER

29 июн 2020 : 		 Видео с текстом от FILTER

18 июн 2020 : 		 Новое видео FILTER

1 май 2020 : 		 Музыканты FILTER, COLD, BREAKING BENJAMIN и CANDLEBOX исполняют FILTER

24 июн 2019 : 		 Переиздание FILTER выйдет в августе

3 июн 2017 : 		 Новое видео FILTER

19 май 2017 : 		 Лидер FILTER о Крисе Корнелле

24 фев 2017 : 		 Лидер FILTER работает над эмбиент-альбомом

15 июн 2016 : 		 FILTER — паникеры?

15 апр 2016 : 		 Вокалист FILTER раскритиковал GUNS N' ROSES

30 мар 2016 : 		 Вокалист FILTER: «Трамп — новый Гитлер!»

5 мар 2016 : 		 Новое видео FILTER

26 фев 2016 : 		 Новая песня FILTER

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FILTER выйдет в апреле

20 янв 2016 : 		 Новая песня FILTER

8 апр 2015 : 		 FILTER объединились с PledgeMusic

8 фев 2015 : 		 FILTER начали работу над седьмым альбомом

16 апр 2014 : 		 FILTER записали кавер-версию AEROSMITH

19 фев 2014 : 		 Новое видео FILTER

23 янв 2014 : 		 Бывший гитарист FILTER в BY MAKER

7 июн 2013 : 		 Новое видео FILTER

15 май 2013 : 		 Новая песня FILTER

29 апр 2013 : 		 Видео с текстом от FILTER

20 мар 2013 : 		 Детали нового альбома FILTER

18 янв 2013 : 		 FILTER на WIND-UP RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа



*
zoom
*
* *
"Murica", новое видео группы FILTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из войдёт в предстоящий альбом коллектива, работа над которым идёт в данное время.

Лидер группы, Richard Patrick сказал:

«Персонаж клипа — сторонник Трампа, любящий оружие, не принимающий лекарства, суперфрик, "безумный американец сам себе на уме". И он пытается взять под контроль то, что не вышло из-под контроля. И он боится. Он очень беспокойный белый мужчина. Психопат, поддерживающий Трампа, которого, я надеюсь, смог изобразить».

FILTER Makes Fun Of





Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


29 окт 2020, 12:09		аккуратнее, а то как бы "полиция нравов" на сайт не заглянула! Им любой повод дай. Достаточно вспомнить историю с размещением и репостами фотографии с парада победы 45 года, где советские офицеры и солдаты сбрасывали нацистские знамена у мавзолея. "А тут вот какой-то гражданин (явно нацист!) от сердца к солнцу демонстрирует".


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 446

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом