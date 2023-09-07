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Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»



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Richard Patrick в интервью 97.7 QLZ рассказал о том, чем он вдохновлялся при создании песни "Obliteration":

«Obliteration" написана в то время, когда я находился в состоянии, предшествующем отказу от алкоголя. Я был ужасным алкоголиком, бросил пить в 2002 году и с тех пор не пью.

Когда твой разум пытается тебя убить, это довольно мрачно. Поэтому я писал с точки зрения того, как это было, когда я употреблял алкоголь, когда я был склонен к самоубийству и вообще не был нормальным человеком. И мне нравится, что я могу вернуться к этому, потому что я думаю, что в мире есть другие люди, которые услышат эту песню и, возможно, перестанут пить или причинять себе боль, потому что все мы чувствуем себя плохо в определённые моменты жизни, и я считаю, что это нормально — анализировать ситуацию и делать выводы».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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7 сен 2023
rassol
Мой папаша был хронический алкаш, но однажды на него напала блажь...
Like!2
7 сен 2023
k
klim
rassol, блин, то же самое хотел написать
7 сен 2023
ZzergRusher
То есть, свой лучший опус "Title of Record" 99-го он тоже писал под "синькой"?

просмотров: 550

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