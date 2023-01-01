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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
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Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»



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Richard Patrick в интервью The Underground Australia ответил на вопрос, что значит для него успех:

«Ну, успех — это возможность ежедневно делать то, что хочешь. Интересно, что когда я работал над [последним альбомом FILTER] "The Algorithm", я не обязательно делал это потому, что должен был; я делал это потому, что мне это нравилось. И именно поэтому я считаю, что альбом получился таким хорошим. Я просто просыпаюсь каждый день, убеждаюсь, что мои дети в безопасности, что они ходят в школу, что я не слишком беспокоюсь о деньгах и тому подобных проблемах, а просто занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я делаю музыку. Я путешествую по миру. Я счастлив, что у меня сложилась такая жизнь. У меня самая удивительная судьба. Я женат на замечательной женщине. Дети у меня замечательные. Я хочу сказать, что успех - это когда все здоровы и счастливы. Для кого-то это машины. Для кого-то — дома и платиновые пластинки. Мне тоже все это нравится, но на самом деле нужно просто быть счастливым. Найти свое место в жизни и просто быть счастливым»




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