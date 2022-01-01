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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 17
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Видео с текстом от SODOM 10
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Filter

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1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER

29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа

26 авг 2020 : 		 Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER

29 июн 2020 : 		 Видео с текстом от FILTER

18 июн 2020 : 		 Новое видео FILTER

1 май 2020 : 		 Музыканты FILTER, COLD, BREAKING BENJAMIN и CANDLEBOX исполняют FILTER

24 июн 2019 : 		 Переиздание FILTER выйдет в августе

3 июн 2017 : 		 Новое видео FILTER

19 май 2017 : 		 Лидер FILTER о Крисе Корнелле

24 фев 2017 : 		 Лидер FILTER работает над эмбиент-альбомом

15 июн 2016 : 		 FILTER — паникеры?

15 апр 2016 : 		 Вокалист FILTER раскритиковал GUNS N' ROSES

30 мар 2016 : 		 Вокалист FILTER: «Трамп — новый Гитлер!»

5 мар 2016 : 		 Новое видео FILTER

26 фев 2016 : 		 Новая песня FILTER

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FILTER выйдет в апреле

20 янв 2016 : 		 Новая песня FILTER

8 апр 2015 : 		 FILTER объединились с PledgeMusic

8 фев 2015 : 		 FILTER начали работу над седьмым альбомом

16 апр 2014 : 		 FILTER записали кавер-версию AEROSMITH

19 фев 2014 : 		 Новое видео FILTER

23 янв 2014 : 		 Бывший гитарист FILTER в BY MAKER

7 июн 2013 : 		 Новое видео FILTER
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FILTER планируют новый сингл



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FILTER сообщили о том, что 14 октября будет выпущен новый сингл "For The Beaten".

Richard Patrick: «Последние два года я провел много времени в студии, работая над различными проектами и совместными проектами, но в основе всего этого всегда лежит FILTER. Мы выбрали песню "For The Beaten" в качестве первого сингла, потому что она динамичная, мрачная и тяжелая, как и момент, в котором мы находимся. Я с нетерпением жду начала работы с Golden Robot и не могу дождаться, когда все смогут услышать полноценный альбом».




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