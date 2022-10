сегодня



FILTER планируют новый сингл



FILTER сообщили о том, что 14 октября будет выпущен новый сингл "For The Beaten".



Richard Patrick: «Последние два года я провел много времени в студии, работая над различными проектами и совместными проектами, но в основе всего этого всегда лежит FILTER. Мы выбрали песню "For The Beaten" в качестве первого сингла, потому что она динамичная, мрачная и тяжелая, как и момент, в котором мы находимся. Я с нетерпением жду начала работы с Golden Robot и не могу дождаться, когда все смогут услышать полноценный альбом».







