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У FILTER есть новая музыка



Лидер FILTER Richard Patrick сообщил о том, что вернулся к Ben'y Grosse в качестве продюсера:



«У нас есть две песни, похожие на "The Amalgamut" и "Title Of Record", они звучат так же прекрасно. Это хорошо проработанные темы, так что я доволен. Но им нужен и его фирменный соус. И он приправит их своим волшебным соусом, хотя он называет это "маслом". Он добавляет немного жирного масла в микс, и выходит просто потрясающе! Я не работал с ним много лет, но теперь мы наконец-то снова будем вместе и сделаем это. Так что я с нетерпением жду этого события!»











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