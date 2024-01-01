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Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»



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Лидер FILTER Richard Patrick в интервью Hear 2 Zen рассказал о создании песни "Be Careful What You Wish For":

«Она о фанате, который зашел слишком далеко, преследовал некоторых моих друзей и говорил о них очень плохие вещи. И все это было плодом его воображения. И я пытался объяснить ему это очень, очень мягко, просто, типа, "Эй, брат, этого не было". Он наговорил просто кучу всякой ерунды. И я это говорю в самом хорошем смысле. Он говорил просто бредовые вещи, и мне пришлось вернуть его к реальности и просто сказать ему: "Чувак, это может быть в твоей голове". И это страшно.

Ты становишься знаменитым, а потом, внезапно, происходит вот такая вот разная херня».




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