сегодня



Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»



Лидер FILTER Richard Patrick в интервью Hear 2 Zen рассказал о создании песни "Be Careful What You Wish For":



«Она о фанате, который зашел слишком далеко, преследовал некоторых моих друзей и говорил о них очень плохие вещи. И все это было плодом его воображения. И я пытался объяснить ему это очень, очень мягко, просто, типа, "Эй, брат, этого не было". Он наговорил просто кучу всякой ерунды. И я это говорю в самом хорошем смысле. Он говорил просто бредовые вещи, и мне пришлось вернуть его к реальности и просто сказать ему: "Чувак, это может быть в твоей голове". И это страшно.



Ты становишься знаменитым, а потом, внезапно, происходит вот такая вот разная херня».







+0 -0



просмотров: 108